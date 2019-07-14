«Это могло быть смешно». Даррен Диц — о велокостюме, отпуске и новичках «Барыса»

Источник: РИА "Новости"

Защитник «Барыса» и сборной Казахстана Даррен Диц в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о своем спортивной костюме на силовых тестах и поделился командными планами на сезон в КХЛ.

— Я использую этот костюм, когда тренируюсь сам. Я подумал, что во время тестов может быть не очень хорошее настроение, стрессы… Думал, что я смогу так поднять настроение, — поделился Диц.

— Хотел разрядить ситуацию.

— Да, я купил этот костюм для велосипеда. Подумал, что это может быть смешно.

— И обувь для тяжелой атлетики.

— Да, их я тоже использую во время индивидуальных тренировок в спортзале.

— Даррен, а как провел небольшие каникулы? Отдохнул?

— Да, перерыв был небольшой. Ездил в Грецию и Москву. Побывал дома в Канаде, где был в кругу семьи. Сейчас я в себе чувствую больше энергии — готов начать сезон. Моя цель, и цель команды, с каждым годом становится только лучше.

— Приехали новички соотечественники. Что скажешь о них?

— Я играл против Корбэна Найта довольно давно, но я рад их приезду, ведь это наша работа. Добро пожаловать им в нашу команду. Я хочу, чтобы они комфортно себя чувствовали в команде.

— А что скажешь об Эдди Паскуале?

— Мы играли вместе несколько лет назад. Он хороший человек. Мы рады, что он здесь.