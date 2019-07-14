«Это могло быть смешно». Даррен Диц — о велокостюме, отпуске и новичках «Барыса»
Защитник стал лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне.
Защитник стал лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне.
Защитник «Барыса» и сборной Казахстана Даррен Диц в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о своем спортивной костюме на силовых тестах и поделился командными планами на сезон в КХЛ.
— Я использую этот костюм, когда тренируюсь сам. Я подумал, что во время тестов может быть не очень хорошее настроение, стрессы… Думал, что я смогу так поднять настроение, — поделился Диц.
— Хотел разрядить ситуацию.
— Да, я купил этот костюм для велосипеда. Подумал, что это может быть смешно.
— И обувь для тяжелой атлетики.
— Да, их я тоже использую во время индивидуальных тренировок в спортзале.
— Даррен, а как провел небольшие каникулы? Отдохнул?
— Да, перерыв был небольшой. Ездил в Грецию и Москву. Побывал дома в Канаде, где был в кругу семьи. Сейчас я в себе чувствую больше энергии — готов начать сезон. Моя цель, и цель команды, с каждым годом становится только лучше.
— Приехали новички соотечественники. Что скажешь о них?
— Я играл против Корбэна Найта довольно давно, но я рад их приезду, ведь это наша работа. Добро пожаловать им в нашу команду. Я хочу, чтобы они комфортно себя чувствовали в команде.
— А что скажешь об Эдди Паскуале?
— Мы играли вместе несколько лет назад. Он хороший человек. Мы рады, что он здесь.
Добавим, что сейчас игроки «Барыса» отправляются на двухнедельные сборы в Мичурино, а регулярный сезон в КХЛ начнется для казахстанской команды 3 сентября матчем с «Адмиралом» из Владивостока.