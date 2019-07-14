Скабелка доволен уровнем готовности игроков «Барыса»

«Видно, что средний уровень готовности игроков высокий и приблизительно одного уровня. Если брать прошлый сезон, то была группа ребят, которые были хорошо подготовлены, но было много и тех, у кого уровень был низким. И приходилось вначале к одному знаменателю приводить, а не работать над какими-то качествами другими.