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14 июля, источник: Чемпионат.com

Скабелка доволен уровнем готовности игроков «Барыса»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка рассказал о подготовке команды к новому сезону.

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«Видно, что средний уровень готовности игроков высокий и приблизительно одного уровня. Если брать прошлый сезон, то была группа ребят, которые были хорошо подготовлены, но было много и тех, у кого уровень был низким. И приходилось вначале к одному знаменателю приводить, а не работать над какими-то качествами другими.

Кёртис Волк присоединится к общей группе в начале августа, две-три недели ему надо, чтобы ещё пройти реабилитацию. Роман Старченко чуть попозже, ближе к сентябрю. Удовлетворены тем, как новички вливаются в коллектив, насколько они готовы уже с первого дня показывать максимум своих возможностей. Выйдем на лёд — и дальше уже можно более детально говорить", — приводит слова Скабелки Sports.kz.

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