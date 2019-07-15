Вратарь сборной Казахстана по хоккею покинул «Барыс»
Вратарь сборной Казахстана по хоккею Дмитрий Мальгин продолжит карьеру в «Алматы». Об этом сообщает «Шайба.kz».
Вратарь сборной Казахстана по хоккею Дмитрий Мальгин продолжит карьеру в «Алматы». Об этом сообщает «Шайба.kz».
31-летний воспитанник
Всего в КХЛ голкипер сыграл шесть матчей, в которых пропустил девять шайб и отразил 123 броска. В составе «Номада» он в 2017 году стал чемпионом Казахстана. В активе хоккеиста есть еще одна золотая медаль, завоеванная в 2013 году с «Иртышом».