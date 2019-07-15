Вратарь сборной Казахстана по хоккею покинул «Барыс»

31-летний воспитанник Усть-Каменогорска играл в системе «Барыса» с 2013 года. Лишь в сезоне 2014−2015 годов он на некоторое время уезжал в «Арлан» и «Сарыарку».

Всего в КХЛ голкипер сыграл шесть матчей, в которых пропустил девять шайб и отразил 123 броска. В составе «Номада» он в 2017 году стал чемпионом Казахстана. В активе хоккеиста есть еще одна золотая медаль, завоеванная в 2013 году с «Иртышом».