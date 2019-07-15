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13:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В полиции подтвердили задержание форварда «Спартака» с поддельными правами

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в Москве водителя иномарки с поддельным водительским удостоверением, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.

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«13 июля сотрудниками столичной ГИБДД в Семеновском переулке была остановлена иномарка под управлением мужчины 1997 года рождения, который предъявил полицейским водительское удостоверение, вызывающее сомнение в его подлинности. В результате проведенного исследования установлено, что указанный документ является поддельным», — сказал сотрудник пресс-службы.

Источник, знакомый с ситуацией, пояснил агентству, что речь идет о 22-летнем нападающем московского хоккейного клуба «Спартак» Михаиле Котляревском.

По данным полиции, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). Максимальная санкция по этой статье составляет полгода ареста.

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