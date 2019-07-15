В полиции подтвердили задержание форварда «Спартака» с поддельными правами

«13 июля сотрудниками столичной ГИБДД в Семеновском переулке была остановлена иномарка под управлением мужчины 1997 года рождения, который предъявил полицейским водительское удостоверение, вызывающее сомнение в его подлинности. В результате проведенного исследования установлено, что указанный документ является поддельным», — сказал сотрудник пресс-службы.