Сын Ларионова подписал пробный контракт со СКА

Ларионов-младший в июле принял участие в тренировочном лагере развития СКА. Его соглашение с клубом рассчитано до 20 августа. Также пробный контракт с армейцами подписал 22-летний защитник Даниил Мироманов, который ранее выступал за «Сочи» в КХЛ и пензенский «Дизель» в ВХЛ.

Ларионов-младший родился 24 августа 1998 года в Детройте и начинал хоккейную карьеру за океаном. Форвард выступал за юниорские и молодежные клубы, такие как «Квебек», «Уинсор Спитфайрз», «Маскегон» и «Мэдисон Кэпиталс».