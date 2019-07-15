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15:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сын Ларионова подписал пробный контракт со СКА

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Сын двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Игоря Ларионова — 20-летний форвард Игорь Игоревич Ларионов — подписал пробный контракт с петербургским СКА, сообщается на официальном сайте фарм-клуба армейцев из Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «СКА-Нева».

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Ларионов-младший в июле принял участие в тренировочном лагере развития СКА. Его соглашение с клубом рассчитано до 20 августа. Также пробный контракт с армейцами подписал 22-летний защитник Даниил Мироманов, который ранее выступал за «Сочи» в КХЛ и пензенский «Дизель» в ВХЛ.

Ларионов-младший родился 24 августа 1998 года в Детройте и начинал хоккейную карьеру за океаном. Форвард выступал за юниорские и молодежные клубы, такие как «Квебек», «Уинсор Спитфайрз», «Маскегон» и «Мэдисон Кэпиталс».

Ларионов-старший завоевал золото Олимпийских игр в 1984 году в Сараево и 1988 году в Калгари в составе сборной СССР. В НХЛ прославился игрой за «Детройт Ред Уингз», где был членом знаменитой «русской пятерки», является 3-кратным обладателем Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002).

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