Обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов продолжит карьеру в «Авангарде»
ТАСС, 15 июля. Защитник Вячеслав Войнов подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард». Об этом сообщает
ТАСС, 15 июля. Защитник Вячеслав Войнов подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард». Об этом сообщает
Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на один год.
Войнов, начинавший свою карьеру в челябинском «Тракторе», выиграл два Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелеса» и Кубок Гагарина с петербургским СКА. Он является олимпийским чемпионом 2018 года, на турнире в Пхёнчхане Войнов был признан лучшим защитником и вошел в символическую сборную.
9 апреля Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о дисквалификации россиянина на сезон-2019/20, позднее профсоюз от имени Войнова подал апелляцию на это решение, дисквалификация игрока была вдвое сокращена. НХЛ дисквалифицировала Войнова в 2014 году после обвинений в домашнем насилии, обвинения были сняты летом 2018 года, однако лига бессрочное отстранение не отменила, продолжив собственное расследование. Сезон-2018/19 хоккеист пропустил.
Омский «Авангард», выступающий в подмосковной Балашихе