Обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов продолжит карьеру в «Авангарде»

Источник: AP 2019

Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на один год.

Войнов, начинавший свою карьеру в челябинском «Тракторе», выиграл два Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелеса» и Кубок Гагарина с петербургским СКА. Он является олимпийским чемпионом 2018 года, на турнире в Пхёнчхане Войнов был признан лучшим защитником и вошел в символическую сборную.

9 апреля Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о дисквалификации россиянина на сезон-2019/20, позднее профсоюз от имени Войнова подал апелляцию на это решение, дисквалификация игрока была вдвое сокращена. НХЛ дисквалифицировала Войнова в 2014 году после обвинений в домашнем насилии, обвинения были сняты летом 2018 года, однако лига бессрочное отстранение не отменила, продолжив собственное расследование. Сезон-2018/19 хоккеист пропустил.