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16:08 (мск), источник: ТАСС

Обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов продолжит карьеру в «Авангарде»

ТАСС, 15 июля. Защитник Вячеслав Войнов подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард». Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Источник: AP 2019

Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на один год.

Войнов, начинавший свою карьеру в челябинском «Тракторе», выиграл два Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелеса» и Кубок Гагарина с петербургским СКА. Он является олимпийским чемпионом 2018 года, на турнире в Пхёнчхане Войнов был признан лучшим защитником и вошел в символическую сборную.

9 апреля Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о дисквалификации россиянина на сезон-2019/20, позднее профсоюз от имени Войнова подал апелляцию на это решение, дисквалификация игрока была вдвое сокращена. НХЛ дисквалифицировала Войнова в 2014 году после обвинений в домашнем насилии, обвинения были сняты летом 2018 года, однако лига бессрочное отстранение не отменила, продолжив собственное расследование. Сезон-2018/19 хоккеист пропустил.

Омский «Авангард», выступающий в подмосковной Балашихе из-за проблем с домашней ареной, по итогам прошлого регулярного чемпионата КХЛ занял четвертое место в Восточной конференции. В плей-офф омский клуб вышел в финал, где уступил ЦСКА (счет в серии 0−4).

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