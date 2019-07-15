У «Сарыарки», «Торпедо» и «Номада» появились два новых соперника в ВХЛ
В Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), где выступают казахстанские «Сарыарка», «Торпедо» и «Номад», появились еще два новых клубах. Об этом сообщает официальный сайт лиги.
В Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), где выступают казахстанские «Сарыарка», «Торпедо» и «Номад», появились еще два новых клубах. Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Сегодня, 15 июля, в ВХЛ приняты российский «Ростов» и китайский «ШоуГан» из Пекина, который является
В предстоящем сезоне ВХЛ будет поделена на две конференции и четыре дивизиона. В турнире участвуют 34 клуба из России, Казахстана и Китая.
Отметим, что действующим чемпионов ВХЛ является «Сарыарка», а «Торпедо» в прошлом сезоне не смог выйти в