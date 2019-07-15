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18:41 (мск), источник: Vesti.kz

У «Сарыарки», «Торпедо» и «Номада» появились два новых соперника в ВХЛ

В Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), где выступают казахстанские «Сарыарка», «Торпедо» и «Номад», появились еще два новых клубах. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

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Сегодня, 15 июля, в ВХЛ приняты российский «Ростов» и китайский «ШоуГан» из Пекина, который является фарм-клубом «Куньлуня» из КХЛ. В связи с этим лиге придется добрать календарь, который будет опубликован в ближайшее время.

В предстоящем сезоне ВХЛ будет поделена на две конференции и четыре дивизиона. В турнире участвуют 34 клуба из России, Казахстана и Китая.

Отметим, что действующим чемпионов ВХЛ является «Сарыарка», а «Торпедо» в прошлом сезоне не смог выйти в плей-офф. Летом в лигу вступил «Номад», который входит в систему «Барыса».

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