У «Сарыарки», «Торпедо» и «Номада» появились два новых соперника в ВХЛ

Сегодня, 15 июля, в ВХЛ приняты российский «Ростов» и китайский «ШоуГан» из Пекина, который является фарм-клубом «Куньлуня» из КХЛ. В связи с этим лиге придется добрать календарь, который будет опубликован в ближайшее время.

В предстоящем сезоне ВХЛ будет поделена на две конференции и четыре дивизиона. В турнире участвуют 34 клуба из России, Казахстана и Китая.