Казахстанский нападающий покинул «Барыс»
Нападающий Нурсултан Бельгибаев подписал контракт с хоккейным клубом «Алматы». Об этом пишет «Шайба.kz».
Нападающий Нурсултан Бельгибаев подписал контракт с хоккейным клубом «Алматы». Об этом пишет «Шайба.kz».
В прошлом сезоне 27-летний воспитанник Астаны выступал за
В 49 матчах регулярного чемпионата Казахстана он набрал 30 (15+15) очков, в четырех играх
До этого форвард играл в системе «Барыса».
Всего в КХЛ он провел 51 матч и записал в актив шесть (2+4) очков.
Ранее состав «Алматы» пополнил вратарь Дмитрий Мальгин.
Последний с 2013 года играл в системе «Барыса».