Казахстанский нападающий покинул «Барыс»

В прошлом сезоне 27-летний воспитанник Астаны выступал за усть-каменогорский «Алтай-Торпедо».

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В 49 матчах регулярного чемпионата Казахстана он набрал 30 (15+15) очков, в четырех играх плей-офф результативными действиями не отметился.

До этого форвард играл в системе «Барыса».

Всего в КХЛ он провел 51 матч и записал в актив шесть (2+4) очков.

Ранее состав «Алматы» пополнил вратарь Дмитрий Мальгин.