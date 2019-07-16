Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
27
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
42
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
12
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
15
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
14
Все события
Фоторепортажи
15Звезды спорта в старости. Дедушка Месси, бабушка Медведева и пожилой Макгрегор
16Победа Франции, ливень и зонт для президента
09:16 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский нападающий покинул «Барыс»

Нападающий Нурсултан Бельгибаев подписал контракт с хоккейным клубом «Алматы». Об этом пишет «Шайба.kz».

Наверх

В прошлом сезоне 27-летний воспитанник Астаны выступал за усть-каменогорский «Алтай-Торпедо».

Читайте также
Вратарь сборной Казахстана по хоккею покинул «Барыс»

В 49 матчах регулярного чемпионата Казахстана он набрал 30 (15+15) очков, в четырех играх плей-офф результативными действиями не отметился.

До этого форвард играл в системе «Барыса».

Всего в КХЛ он провел 51 матч и записал в актив шесть (2+4) очков.

Ранее состав «Алматы» пополнил вратарь Дмитрий Мальгин.

Последний с 2013 года играл в системе «Барыса».

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Головкин приблизился к третьему бою с "Канело" в сентябре
Трудное начало для фаворитов. Итоги 1-го тура РПЛ
Сбежала от полиции: чем закончилось дело Загитовой
«Тоттенхэм» предложил «Реалу» € 60 млн за возвращение форварда
13-летний украинец прославился на ЧМ по водным видам спорта
В чемпионате России по футболу разгорается скандал с календарем
«Проводить домой с пустыми руками». Ковалев о бое с «Канело»
«Чемпионат»: полузащитник «Ростова» близок к уходу в «Спартак»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь