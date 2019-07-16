Брэндон Боченски завершил карьеру?

Источник: РИА "Новости"

В профиле 37-летнего игрока на сайте Eliteprospects.com появилась отметка «Завершил карьеру». Сам Боченски пока официального заявления по этому поводу не делал.

Ранее президент «Барыса» Борис Иванищев рассказывал, что они предложили Брэндону новый контракт, однако тот пока не дал ответа.

Напомним, в июле 2018 года Боченски объявил о возобновлении карьеры после годичного перерыва. Всю карьеру в КХЛ он провел в «Барысе», за который выступал с 2010 по 2017 года.

В прошедшем сезоне Боченски набрал 34 очка (15 шайб и 19 ассистов) в 44 играх регулярного чемпионата КХЛ. В 12 играх плей-офф он записал на своей счет 13 (4+9) очков.