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10:42 (мск), источник: Vesti.kz

Брэндон Боченски завершил карьеру?

Капитан «Барыса» Брэндон Боченски, судя по всему, принял решение относительно своего будущего.

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Источник: РИА "Новости"

В профиле 37-летнего игрока на сайте Eliteprospects.com появилась отметка «Завершил карьеру». Сам Боченски пока официального заявления по этому поводу не делал.

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Ранее президент «Барыса» Борис Иванищев рассказывал, что они предложили Брэндону новый контракт, однако тот пока не дал ответа.

Напомним, в июле 2018 года Боченски объявил о возобновлении карьеры после годичного перерыва. Всю карьеру в КХЛ он провел в «Барысе», за который выступал с 2010 по 2017 года.

В прошедшем сезоне Боченски набрал 34 очка (15 шайб и 19 ассистов) в 44 играх регулярного чемпионата КХЛ. В 12 играх плей-офф он записал на своей счет 13 (4+9) очков.

Перед началом этого сезона Боченски был назначен капитаном «Барыса». Он уже исполнял аналогичные функции с 2014 по 2017 год. До перерыва в карьере также был капитаном сборной Казахстана по хоккею. В составе национальной команды он провел 15 матчей и набрал 12 (5+7) очков.

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