Брэндон Боченски завершил карьеру?
Капитан «Барыса» Брэндон Боченски, судя по всему, принял решение относительно своего будущего.
Капитан «Барыса» Брэндон Боченски, судя по всему, принял решение относительно своего будущего.
В профиле 37-летнего игрока на сайте Eliteprospects.com появилась отметка «Завершил карьеру». Сам Боченски пока официального заявления по этому поводу не делал.
Ранее президент «Барыса» Борис Иванищев рассказывал, что они предложили Брэндону новый контракт, однако тот пока не дал ответа.
Напомним, в июле 2018 года Боченски объявил о возобновлении карьеры после годичного перерыва. Всю карьеру в КХЛ он провел в «Барысе», за который выступал с 2010 по 2017 года.
В прошедшем сезоне Боченски набрал 34 очка (15 шайб и 19 ассистов) в 44 играх регулярного чемпионата КХЛ. В 12 играх
Перед началом этого сезона Боченски был назначен капитаном «Барыса». Он уже исполнял аналогичные функции с 2014 по 2017 год. До перерыва в карьере также был капитаном сборной Казахстана по хоккею. В составе национальной команды он провел 15 матчей и набрал 12 (5+7) очков.