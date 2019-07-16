Капитан сборной Казахстана и клуба КХЛ «Барыс» Боченски завершил карьеру

С 2010 по 2017 год выступал за «Барыс», затем объявил о завершении карьеры, однако в июле прошлого года вновь подписал контракт с казахстанской командой. В КХЛ он принял участие в 455 встречах, набрав 444 очка (179+265). В сезоне-2011/12 стал лучшим снайпером регулярного чемпионата. В прошлом сезоне провел 44 матча в «регулярке», набрав 34 очка (15+19), в плей-офф сыграл в 12 встречах, забросив 4 шайбы и сделав 9 передач.