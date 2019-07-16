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13:19 (мск), источник: ТАСС

Клуб КХЛ «Йокерит» продлил контракт с тренером Марьямяки

ТАСС, 16 июля. Финский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит» продлил контракт с главным тренером команды Лаури Марьямяки. Об этом во вторник сообщила пресс-служба команды.

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Соглашение с 42-летним специалистом рассчитано до весны 2022 года.

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Марьямяки возглавил «Йокерит» в июне 2018 года. По итогам регулярного чемпионата КХЛ финский клуб занял четвертое место в Западной конференции и уступил в серии первого раунда плей-офф московскому «Динамо» (2−4).

Специалист дважды приводил «Кярпят» к титулу чемпиона Финляндии (2014, 2015). В сезоне 2017/18 выиграл Евротур с финской сборной.

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