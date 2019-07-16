Клуб КХЛ «Йокерит» продлил контракт с тренером Марьямяки
ТАСС, 16 июля. Финский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит» продлил контракт с главным тренером команды Лаури Марьямяки. Об этом во вторник сообщила
ТАСС, 16 июля. Финский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит» продлил контракт с главным тренером команды Лаури Марьямяки. Об этом во вторник сообщила
Соглашение с 42-летним специалистом рассчитано до весны 2022 года.
Марьямяки возглавил «Йокерит» в июне 2018 года. По итогам регулярного чемпионата КХЛ финский клуб занял четвертое место в Западной конференции и уступил в серии первого раунда
Специалист дважды приводил «Кярпят» к титулу чемпиона Финляндии (2014, 2015). В сезоне 2017/18 выиграл Евротур с финской сборной.