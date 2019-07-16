Клуб КХЛ «Йокерит» продлил контракт с тренером Марьямяки

Соглашение с 42-летним специалистом рассчитано до весны 2022 года.

Марьямяки возглавил «Йокерит» в июне 2018 года. По итогам регулярного чемпионата КХЛ финский клуб занял четвертое место в Западной конференции и уступил в серии первого раунда плей-офф московскому «Динамо» (2−4).