Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
27
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
42
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
12
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
15
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
14
Все события
Фоторепортажи
15Звезды спорта в старости. Дедушка Месси, бабушка Медведева и пожилой Макгрегор
12Гол разбитой головой: как Жиго спас «Спартак»
14:05 (мск), источник: Vesti.kz

В «Барысе» прокомментировали информацию о завершении карьеры капитаном Боченски

За три недели до старта первого предсезонного турнира ХК «Барыс» все еще не определился с капитаном. До сих пор не ясно, будет ли продолжать профессиональную карьеру натурализованный американец Брэндон Боченски, ранее носивший на форме нашивку с буквой «C».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

За разъяснением ситуации корреспондент Vesti.kz обратился к президенту столичного клуба Борису Иванищеву. Поводом стала появившаяся информация о том, что Боченски карьеру завершил и уже занялся бизнесом, присоединившись к фирме по продаже и аренде недвижимости в США.

Читайте также
Капитан сборной Казахстана и клуба КХЛ «Барыс» Боченски завершил карьеру

Сам хоккеист пока никаких заявлений по этому поводу не делал. Иванищев же не считает, что Боченски окончательно повесил коньки на гвоздь.

«Не знаю, можно ли утверждать, что Брэндон завершил карьеру. Мы предложили ему контракт. И до сих пор ждем ответа. Большей суммы, что там указана, мы предложить не можем — у нас тоже есть лимит на бюджет. Если он не завершит карьеру, мы с удовольствием примем его в нашей команде», — сообщил президент «Барыса».

Отметим, что в «Барысе» не раз говорили, что предложение Боченски было сделано, осталось лишь дождаться его ответа.

Тем временем, столичный клуб уже начал подготовку перед стартом КХЛ. 7 августа подопечные Андрея Скабелки стартуют на первом предсезонном турнире — Кубке Президента РК, который пройдет в Нур-Султане. Также в турнире примут участие «Нефтихимик» (Нижнекамск), «Автомобилист» (Екатеринбург), уфимский «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс».

Анатолий Пак  .

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Головкин приблизился к третьему бою с "Канело" в сентябре
Трудное начало для фаворитов. Итоги 1-го тура РПЛ
Сбежала от полиции: чем закончилось дело Загитовой
«Реал» определился с ценой на Бэйла
Сила бикини. Как октагон-герлз становятся популярнее бойцов ММА
Триумф КамАЗов. Экипажи РФ заняли весь подиум «Шелкового пути»
Воспитанник «Барселоны» назвал «Реал» лучшим клубом в мире
РФС обсудит с ФИФА и IFAB засчитанный гол «Локомотива» в РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь