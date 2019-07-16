В «Барысе» прокомментировали информацию о завершении карьеры капитаном Боченски

Источник: РИА "Новости"

За разъяснением ситуации корреспондент Vesti.kz обратился к президенту столичного клуба Борису Иванищеву. Поводом стала появившаяся информация о том, что Боченски карьеру завершил и уже занялся бизнесом, присоединившись к фирме по продаже и аренде недвижимости в США.

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Сам хоккеист пока никаких заявлений по этому поводу не делал. Иванищев же не считает, что Боченски окончательно повесил коньки на гвоздь.

«Не знаю, можно ли утверждать, что Брэндон завершил карьеру. Мы предложили ему контракт. И до сих пор ждем ответа. Большей суммы, что там указана, мы предложить не можем — у нас тоже есть лимит на бюджет. Если он не завершит карьеру, мы с удовольствием примем его в нашей команде», — сообщил президент «Барыса».

Отметим, что в «Барысе» не раз говорили, что предложение Боченски было сделано, осталось лишь дождаться его ответа.

Тем временем, столичный клуб уже начал подготовку перед стартом КХЛ. 7 августа подопечные Андрея Скабелки стартуют на первом предсезонном турнире — Кубке Президента РК, который пройдет в Нур-Султане. Также в турнире примут участие «Нефтихимик» (Нижнекамск), «Автомобилист» (Екатеринбург), уфимский «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс».