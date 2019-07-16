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15:35 (мск), источник: ТАСС

«Нефтехимик» подписал пробный контракт с хоккеистом Коротковым

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Хоккеист Евгений Коротков заключил пробный контракт с нижнекамским «Нефтехимиком». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Детали соглашения с 31-летним форвардом не разглашаются.

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Пробный контракт заключается с игроком, которого клуб приглашает для работы на время предсезонного сбора. По его итогам оценивается уровень профессионализма хоккеиста и возможности заключения с ним контракта.

В сезоне-2018/19 нападающий играл за череповецкую «Северсталь», за которую сыграл в 14 матчах и отдал 3 результативные передачи, и ярославский «Локомотив». В составе ярославского клуба форвард отыграл 26 матчей в регулярном сезоне и плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) заработав три очка (одна шайба и две голевые передачи).

Ранее Коротков, воспитанник спартаковской школы хоккея, выступал за ЦСКА, хабаровский «Амур», уфимский «Салават Юлаев», «Северсталь» и «Локомотив», суммарно проведя в КХЛ 420 матчей и забросив 22 шайбы.

В понедельник «Нефтехимик» также объявил о продлении контракта с 28-летним защитником Андреем Сергеевым.

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