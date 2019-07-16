Илья Сорокин спустился с Кубком Гагарина на 400 метров под землю

Вратарь сделал это в знак уважения к шахтёрскому труду и в память о своих родных дедах, оба из которых много лет трудились на предприятии. Горняки встретили аплодисментами известного хоккеиста, сфотографировались на память и посвятили Илью в шахтёры. Так же они показали Сорокину оборудование и дали поуправлять очистным комбайном.



«Дедам своим расскажу про новый очистной комбайн, которым доверили управлять. Впечатление — как будто играешь в компьютерную игрушку, управляешь джойстиком. Даже не осознаешь, что комбайн может срезать тысячи тонн угля в час. Но несмотря на новую технику, шахтерский труд остается колоссальным, тяжелой и энергозатратной работой. Огромное уважение горнякам», — рассказал игрок.