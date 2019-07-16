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16 июля, источник: Чемпионат.com

Илья Сорокин спустился с Кубком Гагарина на 400 метров под землю

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин спустился вместе с Кубком Гагарина на глубину в 400 метров на шахте «Распадская».

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Источник: РИА "Новости"

Вратарь сделал это в знак уважения к шахтёрскому труду и в память о своих родных дедах, оба из которых много лет трудились на предприятии. Горняки встретили аплодисментами известного хоккеиста, сфотографировались на память и посвятили Илью в шахтёры. Так же они показали Сорокину оборудование и дали поуправлять очистным комбайном.

«Дедам своим расскажу про новый очистной комбайн, которым доверили управлять. Впечатление — как будто играешь в компьютерную игрушку, управляешь джойстиком. Даже не осознаешь, что комбайн может срезать тысячи тонн угля в час. Но несмотря на новую технику, шахтерский труд остается колоссальным, тяжелой и энергозатратной работой. Огромное уважение горнякам», — рассказал игрок.

Во время загрузки произошла ошибка.
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