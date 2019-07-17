Защитник сборной Казахстана после 12 лет покинул «Барыс» и нашел новый клуб

В минувшем сезоне 32-летний игрок обороны выступал за «Номад», в 69 матчах набрал 45 (5+40) очков.

Хоккеист выступал в системе «Барыса» с 2007 года. Всего в КХЛ он провел 129 игр, записав в актив девять (2+7) очков.