Защитник сборной Казахстана после 12 лет покинул «Барыс» и нашел новый клуб
Опытный защитник Артемий Лакиза подписал контракт с хоккейным клубом «Алматы». Об этом пишет «Шайба.kz».
Опытный защитник Артемий Лакиза подписал контракт с хоккейным клубом «Алматы». Об этом пишет «Шайба.kz».
В минувшем сезоне 32-летний игрок обороны выступал за «Номад», в 69 матчах набрал 45 (5+40) очков.
Хоккеист выступал в системе «Барыса» с 2007 года. Всего в КХЛ он провел 129 игр, записав в актив девять (2+7) очков.
Ранее состав «Алматы» пополнил вратарь Дмитрий Мальгин. Последний с 2013 года играл в системе «Барыса».