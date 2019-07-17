Клуб КХЛ «Спартак» расторг контракт с защитником Осиповым
ТАСС, 17 июля. Защитник Александр Осипов покинул московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак». Об этом сообщила
ТАСС, 17 июля. Защитник Александр Осипов покинул московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак». Об этом сообщила
30-летний хоккеист и клуб расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон.
В составе «Спартака» Осипов играл с 2017 года. В прошлом сезоне он провел 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 7 очков (5 шайб + 2 передачи), в
Также он выступал за хабаровский «Амур», подмосковный «Атлант»,