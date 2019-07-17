Клуб КХЛ «Спартак» расторг контракт с защитником Осиповым

В составе «Спартака» Осипов играл с 2017 года. В прошлом сезоне он провел 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 7 очков (5 шайб + 2 передачи), в плей-офф турнира он принял участие в 6 встречах, не отметившись результативными действиями.