«Сибирь» продлила контракт с Романцевым
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Хоккейный клуб «Сибирь» продлил контракт со своим лучшим снайпером в сезоне-2018/19 Данилом Романцевым, сообщается на сайте новосибирской команды.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Хоккейный клуб «Сибирь» продлил контракт со своим лучшим снайпером в сезоне-2018/19 Данилом Романцевым, сообщается на сайте новосибирской команды.
Отмечается, что прежнее соглашение 26-летнего нападающего было рассчитано до 30 апреля 2020 года, новый контракт будет действовать до 2021 года.
В прошлом сезоне Романцев провел за «Сибирь» 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 20 очков (14 голов + 6 передач).