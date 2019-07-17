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16:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сибирь» продлила контракт с Романцевым

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Хоккейный клуб «Сибирь» продлил контракт со своим лучшим снайпером в сезоне-2018/19 Данилом Романцевым, сообщается на сайте новосибирской команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

Отмечается, что прежнее соглашение 26-летнего нападающего было рассчитано до 30 апреля 2020 года, новый контракт будет действовать до 2021 года.

В прошлом сезоне Романцев провел за «Сибирь» 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 20 очков (14 голов + 6 передач).

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