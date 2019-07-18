«Барыс» расторг контракт с нападающим сборной Казахстана через два месяца после подписания

23-летний форвард почти всю свою профессиональную карьеру провел в системе «Барыса». В прошлом сезоне он принял участие в 25 играх КХЛ, набрав три (1+2) балла.

Также Гренц провел 20 матчей в регулярном чемпионате Казахстана за «Номад», записав в свой актив 19 (8+11) очков. В плей-офф ОЧРК форвард помог своей команде дойти до финала и завоевать серебряные медали национального первенства. В девяти встречах навылет он заработал восемь (4+4) баллов.