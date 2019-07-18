«Барыс» расторг контракт с нападающим сборной Казахстана через два месяца после подписания
«Барыс» и нападающий Дмитрий Гренц расторгли контракт по соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба.
«Барыс» и нападающий Дмитрий Гренц расторгли контракт по соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба.
23-летний форвард почти всю свою профессиональную карьеру провел в системе «Барыса». В прошлом сезоне он принял участие в 25 играх КХЛ, набрав три (1+2) балла.
Также Гренц провел 20 матчей в регулярном чемпионате Казахстана за «Номад», записав в свой актив 19 (8+11) очков. В
При этом еще в мае «Барыс» продлил контракт с Гренцом на два года — до 30 апреля 2021 года. О причинах разрыва отношений не сообщается.