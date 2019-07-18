Московское «Динамо» просит болельщиков не приезжать на матч с «Торпедо»

«3 августа московское «Динамо» проведет первый выставочный матч межсезонья. В Нижнем Новгороде на льду КРК «Нагорный» бело-голубые встретятся с «Торпедо». Хоккейный клуб «Динамо» Москва обращается к болельщикам с просьбой не планировать поездку в Нижний Новгород на данный матч.

Матч пройдет в закрытом для зрителей формате в связи с ремонтными работами в КРК «Нагорный». Однако все желающие смогут увидеть игру на своих экранах — прямая трансляция будет организована хоккейным клубом «Торпедо»", — указано на официальном сайте клуба.