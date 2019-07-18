Московское «Динамо» просит болельщиков не приезжать на матч с «Торпедо»
Московское «Динамо» просит болельщиков не приезжать на матч с «Торпедо» в Нижнем Новгороде.
Московское «Динамо» просит болельщиков не приезжать на матч с «Торпедо» в Нижнем Новгороде.
«3 августа московское «Динамо» проведет первый выставочный матч межсезонья. В Нижнем Новгороде на льду КРК «Нагорный»
Матч пройдет в закрытом для зрителей формате в связи с ремонтными работами в КРК «Нагорный». Однако все желающие смогут увидеть игру на своих экранах — прямая трансляция будет организована хоккейным клубом «Торпедо»", — указано на официальном сайте клуба.