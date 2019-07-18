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18 июля, источник: Чемпионат.com

Московское «Динамо» просит болельщиков не приезжать на матч с «Торпедо»

Московское «Динамо» просит болельщиков не приезжать на матч с «Торпедо» в Нижнем Новгороде.

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Источник: РИА "Новости"

«3 августа московское «Динамо» проведет первый выставочный матч межсезонья. В Нижнем Новгороде на льду КРК «Нагорный» бело-голубые встретятся с «Торпедо». Хоккейный клуб «Динамо» Москва обращается к болельщикам с просьбой не планировать поездку в Нижний Новгород на данный матч.

Матч пройдет в закрытом для зрителей формате в связи с ремонтными работами в КРК «Нагорный». Однако все желающие смогут увидеть игру на своих экранах — прямая трансляция будет организована хоккейным клубом «Торпедо»", — указано на официальном сайте клуба.

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