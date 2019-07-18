Форвард сборной Казахстана по хоккею определился с новым клубом после ухода из «Барыса»

Односторонний контракт с 23-летним Гренцем рассчитан на один сезон. С 2014 года форвард выступал в системе «Барыса», за главную команду которого в прошедшем сезоне набрал три (1+2) очка в 25 матчах. Всего за четыре чемпионата КХЛ в его активе девять (3+6) баллов в 91 игре.

В сезоне-2017/18 Гренц уже выступал за «Торпедо». Тогда воспитанник усть-каменогорского хоккея провел за родной клуб 23 матча в ВХЛ и отметился семью (2+5) очками. За сборную Казахстана он выступал на чемпионатах мира в 2016 и 2018 годах.