Форвард сборной Казахстана по хоккею определился с новым клубом после ухода из «Барыса»
Нападающий сборной Казахстана Дмитрий Гренц вернулся в родное «Торпедо». Об этом объявил официальный сайт клуба из
Нападающий сборной Казахстана Дмитрий Гренц вернулся в родное «Торпедо». Об этом объявил официальный сайт клуба из
Односторонний контракт с 23-летним Гренцем рассчитан на один сезон. С 2014 года форвард выступал в системе «Барыса», за главную команду которого в прошедшем сезоне набрал три (1+2) очка в 25 матчах. Всего за четыре чемпионата КХЛ в его активе девять (3+6) баллов в 91 игре.
В сезоне-2017/18 Гренц уже выступал за «Торпедо». Тогда воспитанник
Об уходе Гренца «Барыс» объявил сегодня, 18 июля. Контракт с игроком был расторгнут через два месяца после его продления до апреля 2021 года.