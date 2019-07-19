Вайсфельд вошел в состав Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ
ТАСС, 19 июля. Бывший генеральный менеджер клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» и «Салават Юлаев», бывший арбитр Леонид Вайсфельд вошел в состав
ТАСС, 19 июля. Бывший генеральный менеджер клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» и «Салават Юлаев», бывший арбитр Леонид Вайсфельд вошел в состав
Согласно регламенту, основной задачей СДК является рассмотрение ситуаций и событий, которые возникают во время матчей КХЛ, Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) и связаны с дисциплинарными нарушениями игроков, тренеров и официальных лиц клубов.
Помимо Вайсфельда в состав комитета вошли
Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2019/20 стартует 1 сентября матчем между московским ЦСКА и омским «Авангардом».