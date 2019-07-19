Вайсфельд вошел в состав Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ

Согласно регламенту, основной задачей СДК является рассмотрение ситуаций и событий, которые возникают во время матчей КХЛ, Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) и связаны с дисциплинарными нарушениями игроков, тренеров и официальных лиц клубов.