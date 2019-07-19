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15:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Хочу работать на 200 процентов». Новичок «Барыса» — о больших целях и шансе поиграть в КХЛ

Нападающий сборной Казахстана Антон Некряч получил шанс пробиться в основной состав «Барыса». Как рассказал игрок корреспонденту Vesti.kz, он не мечтает дебютировать в КХЛ за клуб из Нур-Султана, но хочет на 200 процентов выполнять выполнять свою работу в команде Андрея Скабелки.

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24-летний воспитанник новосибирской школы хоккея последние пять сезонов связан с «Номадом». Тут он забил 30 шайб в дебютном для себя чемпионате Казахстана и получил шанс проявить себя в ВХЛ, но в «Ермаке» у него не сложилось. Затем было возвращение в «Номад». Сезон 2019/20 нападающий, отметившийся двумя голами на ЧМ-2019 в первом дивизионе, может начать в «Барысе» — у Некряча пробное соглашение со столичной командой.

— Прошел физические тесты. Тяжело. Но нужно перебарывать себя, проходить все. Мы неделю с «Номадом» тренировались и уже более-менее втянулись. Думаю, могло бы быть хуже, но все неплохо получилось, — рассказал форвард.

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— После чемпионата мира были разговоры о желание заиграть за «Барыс». Сейчас от разговоров перешли к делу.
— Это зависит, в первую очередь, от меня, как буду работать и тренироваться, какое впечатление произведу на тренеров. Да, конечно, хочется попасть в «Барыс». Раз есть такой шанс, то надо им пользоваться.

— Впечатление от игры уже есть, ведь играли на чемпионате мира. Главное, желание.
— Это не мечта, а задача для любого игрока. Сыграть в лиге уровнем выше, самой высокой категории. Будешь играть за «Барыс» — будешь играть за сборную Казахстана. Это тоже приятно. Две такие большие цели.

— Не первый год в системе «Барыса». А нет такой мысли, что с этого сбора не уеду, ведь остаюсь в команде.
— Конечно. Где бы ты не был, то у тебя такая мотивация — выходить и работать. Показывать то, что ты умеешь. Тем более когда дают такой шанс. Каждое утро ты приходишь и должен выполнять свою работу на 200 процентов.

Напомним, казахстанский клуб «Барыс» приступил к тренировкам перед стартом в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игроки прошли тесты и приступили к занятиям на льду. Подопечные Андрея Скабелки начнут сезон в КХЛ домашним матчем с «Адмиралом» 3 сентября.

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