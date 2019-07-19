Как выглядит «Барыс» перед стартом КХЛ

До начала сезона в КХЛ еще почти полтора месяца, но команда Андрея Скабелки практически укомплектована — возможно, что приедут еще один-два исполнителя, но и те, если кого-то необходимо будет заменить. В остальном — идет отсев.

Например, не подошел столичной команде центрфорвард Дмитрий Гренц, который отправился в «Торпедо» из Усть-Каменогорска, но еще в лазарете два игрока — Кертис Волк и Роман Старченко. Правда, это не помешало последнему выйти на лед.

Когда вернутся эти два исполнителя основного состава, то кому-то придется подвинуться. А если учесть, что приглашен в Нур-Султан еще и Аркадий Шестаков, то «Номад» ждет серьезное пополнение.

Рабочие схемы «Барыса» выглядят примерно так:

« Синие »: Даррен Диц — Максим Семенов, Ииро Пакаринен — Корбэн Найт — Дмитрий Шевченко.

»: Даррен Диц — Максим Семенов, Ииро Пакаринен — Корбэн Найт — Дмитрий Шевченко. « Белые »: Алексей Маклюков — Виктор Сведберг, Никита Михайлис — Дастин Бойд — Адам Хелевка.

»: Алексей Маклюков — Виктор Сведберг, Никита Михайлис — Дастин Бойд — Адам Хелевка. « Желтые »: Леонид Метальников — Джесси Блэкер, Павел Акользин — Антон Сагадеев — Алихан Асетов (Максим Мусоров).

»: Леонид Метальников — Джесси Блэкер, Павел Акользин — Антон Сагадеев — Алихан Асетов (Максим Мусоров). « Красные »: Валерий Орехов — Егор Шалапов, Антон Некряч — Дмитрий Гурков — Егор Петухов.

Они еще не раз поменяются, но определенный костяк уже просматривается. Найт с Пакариненом, например, или Бойд с двумя быстрыми форвардами — состав выглядит довольно интересно. Заиграет ли он? Их подбирали под определенную игровую модель, а это значит, что определенные навыки у них должны быть.

Проверку должны пройти Найт с Хелевкой, которые в КХЛ еще не играли, а роль первого номера должен забрать Эдди Паскуале. Канадское трио — потенциальные лидеры команды. Если они не оправдают надежд, то сложно будет ждать хорошего результата. О возможностях оставшихся хоккеистов мы знаем.