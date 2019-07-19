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20:32 (мск), источник: Vesti.kz

Как выглядит «Барыс» перед стартом КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» только приступил к тренировочному сбору перед стартом в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), но видны предварительные контуры состава. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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До начала сезона в КХЛ еще почти полтора месяца, но команда Андрея Скабелки практически укомплектована — возможно, что приедут еще один-два исполнителя, но и те, если кого-то необходимо будет заменить. В остальном — идет отсев.

Например, не подошел столичной команде центрфорвард Дмитрий Гренц, который отправился в «Торпедо» из Усть-Каменогорска, но еще в лазарете два игрока — Кертис Волк и Роман Старченко. Правда, это не помешало последнему выйти на лед.

Когда вернутся эти два исполнителя основного состава, то кому-то придется подвинуться. А если учесть, что приглашен в Нур-Султан еще и Аркадий Шестаков, то «Номад» ждет серьезное пополнение.

Рабочие схемы «Барыса» выглядят примерно так:

  • «Синие»: Даррен Диц — Максим Семенов, Ииро Пакаринен — Корбэн Найт — Дмитрий Шевченко.
  • «Белые»: Алексей Маклюков — Виктор Сведберг, Никита Михайлис — Дастин Бойд — Адам Хелевка.
  • «Желтые»: Леонид Метальников — Джесси Блэкер, Павел Акользин — Антон Сагадеев — Алихан Асетов (Максим Мусоров).
  • «Красные»: Валерий Орехов — Егор Шалапов, Антон Некряч — Дмитрий Гурков — Егор Петухов.

Они еще не раз поменяются, но определенный костяк уже просматривается. Найт с Пакариненом, например, или Бойд с двумя быстрыми форвардами — состав выглядит довольно интересно. Заиграет ли он? Их подбирали под определенную игровую модель, а это значит, что определенные навыки у них должны быть.

Проверку должны пройти Найт с Хелевкой, которые в КХЛ еще не играли, а роль первого номера должен забрать Эдди Паскуале. Канадское трио — потенциальные лидеры команды. Если они не оправдают надежд, то сложно будет ждать хорошего результата. О возможностях оставшихся хоккеистов мы знаем.

Добавим, что в регулярном чемпионате КХЛ «Барыс» стартует 3 сентября. На «Барыс Арене» подопечные Скабелки примут «Адмирал» из Владивостока.

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