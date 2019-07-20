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14:04 (мск), источник: Sports.Ru

Калюжный: От предложения «Авангарда» никак нельзя было отказаться

Известный белорусский хоккеист, а ныне тренер минской «Юности» Алексей Калюжный расказал подробности перехода в «Авангард» в сезоне-2010/11.

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«Все мои переходы были связаны с личностью тренера. Кроме одного случая.

Я выступал за московское «Динамо», у нас был неудачный сезон, вылетели в первом раунде плей-офф. В общем, настроение было так себе.

Спустя несколько дней после завершения сезона мне звонит генеральный менеджер омского «Авангарда», предлагает встретиться. Я говорю, мол, не хочу сейчас ничего решать, дайте мне отдохнуть. На что менеджер отвечает, что хочет просто поговорить. Я соглашаюсь и предлагаю созвониться в течение нескольких дней. А он мне: «Выходи, я под твоим домом». Думаю, ладно, выйду к нему, но ничего не буду обещать, совсем не то состояние. Спустился, мы решили прогуляться.

И он рассказывает мне о моей карьере в Омске, о том, что местные болельщики все еще помнят меня. Я соглашаюсь, ведь время в Омске было действительно замечательным. Но менеджеру все равно говорю, что обсуждать вопросы перехода сейчас не хочу. Он мне отвечает: «Хорошо, деньги обсуждать не будем. Просто мы подписали одного талантливого чеха (Романа Червенку — прим. Sports. ru), а второй игрок, с которым мы договорились, — это Яромир Ягр. И мы хотим тебя к ним в звено поставить».

И на этот момент ты уже понимаешь, что вляпался, что отказаться от такого предложения никак нельзя, — приводит слова Калюжного официальный сайт Федерации хоккея Беларуси со ссылкой на программу «Скамейка основных».

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