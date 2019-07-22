Играющий в России канадец удивился «показухе» местных хоккеистов

Источник: РИА "Новости"

«Я был немного удивлен тому, как себя преподносят российские хоккеисты: все эти дорогие машины, часы за 30 тысяч долларов — немного смахивает на показуху», — поделился Постма, отметив, что сам предпочитает тратить деньги на путешествия и яркие воспоминания.

Также канадец рассказал, что в первый год жизни в России ему было тяжело, в особенности из-за языкового барьера. Постма пожаловался на то, что никто не говорит на английском. При этом он признал, что местный хоккей «реально на уровне».