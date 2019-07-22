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14:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Играющий в России канадец удивился «показухе» местных хоккеистов

Защитник магнитогорского «Металлурга» Пол Постма рассказал, что его удивило в поведении российских хоккеистов. Слова канадского спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».

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Источник: РИА "Новости"

«Я был немного удивлен тому, как себя преподносят российские хоккеисты: все эти дорогие машины, часы за 30 тысяч долларов — немного смахивает на показуху», — поделился Постма, отметив, что сам предпочитает тратить деньги на путешествия и яркие воспоминания.

Также канадец рассказал, что в первый год жизни в России ему было тяжело, в особенности из-за языкового барьера. Постма пожаловался на то, что никто не говорит на английском. При этом он признал, что местный хоккей «реально на уровне».

Постма переехал в Россию в 2018 году. В прошлом сезоне он выступал за казанский «Ак Барс», провел 61 матч в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Летом 2019-го стал игроком «Металлурга». Также он имеет опыт выступления за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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