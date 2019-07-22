Сидоренко: Не хочу завершать карьеру, я не реализовался

Источник: РИА "Новости"

«Не собираюсь ли завершать тренерскую карьеру? Да нет, конечно! У меня еще столько желания, энергии и сил! Считаю, еще не реализовался как тренер. С федерацией хоккея после чемпионата мира не было никаких контактов. Встретили, рассчитали, поздравили, и все — до свидания. Сказали: «На телефоне». Я пару раз заходил еще в федерацию, но ничего конкретного мне там не сказали.

Думаю, это ненормальная ситуация, потому что надо уже сейчас работать. В прошлом году, когда я в августе приступил, сразу же всех ребят обзвонил, предсезонные турниры отсмотрел, следил за хоккеистами, обсуждал их с ребятами, планы составлял. Уже летом очень большая работа велась. Но у федерации, может быть, свои планы. Не могу ничего сказать.