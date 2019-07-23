Московский клуб КХЛ «Спартак» проведет ретро-матч 22 декабря

22 декабря «Спартак» в рамках регулярного чемпионата КХЛ примет «Барыс» из Нур-Султана. «Спартак» домашние матчи в КХЛ проводит на «ЦСКА-Арене».

«Традиционно готовимся к ретро-матчу, он пройдет 22 декабря, — сказал Веревко. — В этом сезоне нам очень сильно помогла Континентальная хоккейная лига со всеми нашими “хотелками”, в том числе сохранила нам в календаре 22 декабря ретро-матч. Будет матч, посвященный нашим партнерам — Турецким авиалиниям, — 1 октября мы будем играть с ЦСКА. Дополнительно сотрудники отдела маркетинга будут анонсировать наши тематические мероприятия, они сейчас готовят их, у нас много задумок».