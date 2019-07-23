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14:47 (мск), источник: ТАСС

Хартли: Задача «Авангарда» на предстоящий сезон КХЛ — победа в Кубке Гагарина

БАЛАШИХА /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Задачей омского «Авангарда» в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) является победа в Кубке Гагарина. Об этом журналистам заявил главный тренер клуба Боб Хартли.

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Источник: РИА "Новости"

«Авангард» в прошлом сезоне дошел до финала плей-офф КХЛ, где уступил московскому ЦСКА.

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«Мы хорошо поработали в межсезонье. Мы потеряли отличных игроков — но это часть хоккея, и сейчас я очень доволен тем, в какой форме команда находится после перерыва, — сказал Хартли. — У нас отличная молодежь, у которой отличная химия с ветеранами. Наше ожидание перед сезоном — победа в Кубке Гагарина».

В составе команды на данный момент четыре иностранца, в то время как в КХЛ разрешено заявлять на матч пять. «Мы хотим легионера, конечно, но важнее найти отличного игрока. Сейчас мы довольны составном. У нас сильный клуб, если мы сможем усилиться — это хорошо».

Тренер подчеркнул, что ожидает многого от обладателя Кубка Стэнли и олимпийского чемпиона Вячеслава Войнова. «От Войнова я ожидаю, что он будет лидером клуба. Он один из сильнейших, если не самый сильный, защитник в КХЛ. Наша задача, чтобы он быстрее адаптировался к системе нашей команды», — отметил он.

Хартли рад тому, что в первом матче «Авангард» сыграет с ЦСКА. «Это повторение финала и отличная идея со стороны КХЛ начать новый сезон таким образом. Игра будет особенной, но не надо забывать, что это один из 62 матчей», — подчеркнул он.

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