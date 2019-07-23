«Грубое и вызывающее поведение должно быть наказано». Допинг-скандал в «Авангарде» еще не закончен?
Интервью заместителя главы РУСАДА Маргариты Пахноцкой.
Интервью заместителя главы РУСАДА Маргариты Пахноцкой.
В апреле РУСАДА начало расследование в отношении главного тренера «Авангарда» Боба Хартли, врача клуба Дмитрия Батушенко и нападающего Дениса Зернова. Оно было связано с возможным нарушением антидопинговых правил в виде препятствования
— Расследование завершено. Какие в итоге будут последствия?
— Для того чтобы открыть дело о возможном нарушении антидопинговых правил, мы проводили расследование. И уведомления в адрес федерации и фигурантов возможного дела были отправлены на основании протоколов
После тщательного анализа и с учетом той позиции, которую фигуранты расследования прислали еще в апреле и их устного признания, а они не знали о том, что процесс устного уведомления тоже относится к процедуре
Но вместе с тем грубое и вызывающее поведение фигурантов обязательно должно быть оценено и
И мне трудно предполагать, как поступит та же ФХР, просто держу в уме те практики, что были у нас в последние
— То есть, если бы документы не были опубликованы, Хартли и Батушенко могли обойтись без наказания?
— Да. Просто история привлекла значительное внимание. Если бы вся информация не появилась, мы бы со своей стороны ее тоже не предоставляли. Потому что любые телодвижения на стадии расследования не подлежат огласке. Мы точно так же провели бы все те же мероприятия: интервью, анализ данных, обзор видео. Решение было бы идентичным, потому что мы действовали ровно так, как и всегда. Но внимания общественности было бы гораздо меньше. И за это лишнее внимание
У нас нет оснований подозревать
— А могут ли Хартли и Батушенко получить дисквалификацию?
— С нашей стороны — нет. Дело не открыто. Расследование проведено, причем во всех его элементах я лично принимала участие, поэтому я отчетливо понимаю, что состава антидопингового правонарушения мы не усмотрели с учетом покаяния и пробелов в знаниях того, из чего складывается процедура. Там основной конфликт случился на этапе, когда инспекторы должны были уведомить спортсменов. Мы все им жестко объяснили, и что один, что другой фигурант приняли это во внимание.
— А каким хотя бы примерно может быть наказание — штраф или дисквалификация — со стороны ФХР?
— Не могу даже представить, потому что не знаю их дисциплинарных правил и положений. А все санкции регламентированы. И дисциплинарные комитеты существуют во всех федерациях. Чем федерация сильнее, тем сильнее позиции их дисциплинарного комитета.
— Представить возможно было бы, не будь это прецедентом.
— Все очень сильно зависит от вида спорта. И людей, которые входят в дисциплинарный комитет. У нас были такие дела — за грубое поведение. И случалось так, что федерация удваивала санкции, предложенные дисциплинарным комитетом. Просто стороны сохраняли конфиденциальность, поэтому широко это не освещалось. Но
— А что по поводу расследования по Зернову?
— Мы отправили решения только по тренеру и врачу. А Зернов — это был совсем другой день, и там другая ситуация. Причем эти дела никак не связаны. Доктор присутствовал в обоих случаях, поэтому можно узреть связь, но на самом деле там никакой связи нет.
— Но расследование не прекращено?
— Комментировать не могу, поскольку мы никаких решений не публиковали. Рассуждая гипотетически, если бы он нарушил правила, не важно — Зернов, Иванов или Петров, начинается расследование. Если, конечно, мы не берем положительную пробу (в этом случае сразу открывается дело. — Прим. «СЭ»), а
— Но если Зернов тренируется…
— Значит, его не отстранили. Значит, не так все плохо.