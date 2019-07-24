Вернувшийся из НХЛ в Россию хоккеист рассказал о помешавшей ему лени

Источник: AP 2019

Ожиганов заявил, что в США надо ехать со знанием английского языка. При этом он отметил, что выучить новый язык ему помешала лень.

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«Я нанимал репетитора, но выдержал только два урока. Понял, что мне это дается очень тяжело, и отказался от таких занятий. Но вообще все сводится к лени», — сказал защитник.

По словам хоккеиста, он слишком легкомысленно отнесся к изучению английского, думая, что незнание языка не осложнит ему жизнь. «Оказалось, что в НХЛ большое внимание уделяют тому, как ты ведешь себя в коллективе, какой у тебя диалог с прессой. А какая уж тут пресса, когда ты совершенно ничего не понимаешь!» — подытожил он.