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11:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Вернувшийся из НХЛ в Россию хоккеист рассказал о помешавшей ему лени

Защитник казанского «Ак Барса» Игорь Ожиганов рассказал, что помешало ему закрепиться в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Источник: AP 2019

Ожиганов заявил, что в США надо ехать со знанием английского языка. При этом он отметил, что выучить новый язык ему помешала лень.

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«Я нанимал репетитора, но выдержал только два урока. Понял, что мне это дается очень тяжело, и отказался от таких занятий. Но вообще все сводится к лени», — сказал защитник.

По словам хоккеиста, он слишком легкомысленно отнесся к изучению английского, думая, что незнание языка не осложнит ему жизнь. «Оказалось, что в НХЛ большое внимание уделяют тому, как ты ведешь себя в коллективе, какой у тебя диалог с прессой. А какая уж тут пресса, когда ты совершенно ничего не понимаешь!» — подытожил он.

В мае 2019 года Ожиганов подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом». До этого он провел один сезон в клубе НХЛ «Торонто Мейпл Лифс». Также защитник выступал за московский ЦСКА и новосибирскую «Сибирь» в Континентальной хоккейной лиге.

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