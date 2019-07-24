Нападающий Александр Китаров продлил контракт с ХК «Динамо-Минск»
24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий Александр Китаров подписал годичный контракт с хоккейным клубом «Динамо-Минск», сообщили БЕЛТА в
24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий Александр Китаров подписал годичный контракт с хоккейным клубом «Динамо-Минск», сообщили БЕЛТА в
Всего Александр Китаров провел в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 391 матч и набрал 76 очков. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ нападающий сыграл в 53 поединках, в которых отметился семи баллами. Кроме того, на счету Александра Китарова 89 силовых приемов, что является лучшим показателем в команде.
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«После чемпионата мира немного отдохнул. Недели через
Сейчас «динамовцы» проводят тренировочный сбор в Пинске. Минчане после Пинска отправятся в Нижний Новгород, где примут участие в Кубке губернатора Нижегородской области. Затем «зубры» сыграют в розыгрыше Кубка Беларуси, который пройдет
12-й по счету сезон в Континентальной лиге стартует 1 сентября, в регулярном чемпионате примут участие 24 команды, которые традиционно разделены на Западную и Восточную конференции. Минские динамовцы выступят на Западе в дивизионе Тарасова. Первый матч проведут 2 сентября на своей площадке против нижнекамского «Нефтехимика».
В прошлом сезоне КХЛ «зубры» выступили неудачно, заняв 11-е место в Западной конференции и не попав в