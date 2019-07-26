«В России такой олдскул, Канада — более продвинутая». Щербак — об ужасах НХЛ и возвращении на родину
Большое интервью Никиты Щербака, который вернулся в Россию после шести лет в Северной Америке.
Большое интервью Никиты Щербака, который вернулся в Россию после шести лет в Северной Америке.
Переход 23-летнего нападающего из «Лос-Анджелеса» в «Авангард» стал одной из главных трансферных новостей нынешнего межсезонья. Контракт с омским клубом заключен на три года. Щербак был выбран на драфте НХЛ в 2014 году «Монреалем» в первом раунде под общим 26-м номером. В декабре 2018-го он был выставлен на драфт отказов, откуда его забрали «Кингз». В минувшем сезоне за «королей» Никита провел всего 8 матчей и сезон закончил в составе их
В интервью Sport24 Щербак рассказал, почему решил вернуться в Россию, как с ним обращались в «Лос-Анджелесе», сталкивался ли он в «Монреале» с русофобией и
«В Канаде любая ошибка оборачивалась криком».
— Как вам первые тренировки «Авангарда»?— Отлично! Хорошая интенсивность, все работают, стараются, потихонечку втягиваемся. Лично мне полегче, чем в первые дни, справляюсь с акклиматизацией.
— Вы, наверное, забыли уже, что такое полноценные сборы?— Конечно, в Америке все иначе, там тренировочные лагеря более короткие, больше времени уходит на персональную подготовку. Здесь с командой начинаешь готовиться заранее, легче подходить к сезону, потому что уже можно наладить взаимодействия, создать химию между звеньями, наигрывать комбинации. Так что это хороший плюс.
— Вам вообще комфортно начинать подготовку в команде, или привыкли летом тренироваться самостоятельно?— Уже привык самостоятельно готовиться, потом проходить короткий тренировочный лагерь и уже выходить на предсезонные игры. Здешняя система непривычна, но ничего катастрофического не вижу, это не такая уж большая перемена, чтобы я не знал, что делать. Просто в России все иначе, но это наша работа, и мы будем ее выполнять.
— Принципы работы Хартли вам знакомы, учитывая, что у него североамериканский подход?— Мне нравится стиль Боба, тренировки как за океаном, только на русском языке, благодаря русским тренерам. Он очень открытый, помогает, пытается поправить ошибки. Он не кричит, у него нет бешеного характера, поэтому по первым тренировкам выделил, что он отличный тренер и человек, всегда подойдет и поздоровается. Приятно находиться на катке, нет
— А в Канаде и США у вас бывало
— Что вы делали обычно в таких ситуациях?— Я все равно постоянно здоровался, но было некомфортно, и ощущение неприятное, больше не хочется этого испытывать.
— Сильно переживали, что опоздали на медосмотр
— Игроки КХЛ, как правило, перед началом сборов уже занимаются несколько недель, чтобы быть в форме. Вы не переживали, что фактически прямо с медового месяца приехали?— Если честно, после сезона я всего неделю ничего не делал, когда прилетел из
«Дикие мысли лезли в голову, думал даже, что не хочу больше играть».
— О вашем контракте с «Авангардом» заговорили еще в апреле, но не объявляли до 1 июля. Вы уже тогда договорились о соглашении?— Я еще до окончания прошлого сезона принял решение перейти в «Авангард». Мне очень не понравилась ситуация, которая творилась в «Лос-Анджелесе», да и до этого были сложности. У меня не получилось хорошего старта в «Монреале», мне не давали играть, я тренировался, терпел, но в конце концов нервы сдали, я попросил обмена. У них не получилось меня обменять, поэтому выставили на драфт отказов.
— Вам просто не давали играть в «Монреале»?— Да! Я лично общался с генеральным менеджером, все ему высказал. Может быть, это было неприятно и ему, и мне, но на то время это было самое верное решение. Но потом в «Кингз» вообще все пошло не так, как я планировал, отношение ко мне было не очень. Не чувствовал, что обо мне заботятся, рассчитывают, что в будущем буду в составе. Меня отправили в
— Он вам лично позвонил?— Да, он со мной связался, мы очень хорошо поговорили. Боб мне все рассказал. Алексей Емелин тоже со мной пообщался, оба повлияли на мое решение. Приятно, когда люди в тебе заинтересованы.
— По ходу сезона говорили об интересе к вам со стороны ЦСКА. Было ли предложение от них?— Честно говоря, на 100% не могу быть в этом уверен, это была работа моего агента, но я слышал новости о заинтересованности ЦСКА. Не хочу разводить слухи, но у меня было несколько вариантов.
— За «Лос-Анджелес» у вас был классный дебют, вы забили, но потом вас сослали в АХЛ. Почему?— Не знаю, сейчас долго можно рассуждать. Мне никто ничего не говорил, я приехал туда, забил первым же броском, провел 16 минут на льду в звене с Тоффоли и Кемпе. Считаю, что выступил хорошо, учитывая, что не играл три месяца. Я достаточно неплохо справился со своей работой в первой игре. Вторую игру мне тоже доверили, мы поехали в Детройт, я сыграл минут 14−15. А после третьей игры начали меня присаживать, не давали шансов в большинстве. После матча с «Виннипегом» на игровом листке у меня стояло 2:25, такого вообще никогда не было в карьере. Хотя бы 7−8 минут я на льду проводил. А я же вышел три раза в первом периоде, а потом был единственным, кто сидел и смотрел игру. На следующий день пошел сам на разговор с главным тренером, я такой человек, хочу общаться лицо в лицо, а не через агента. Спрашивал, что мне нужно сделать, чтобы больше играть, потому что за две с половиной минуты забить гол невозможно, только если шайба
— Сложилось впечатление, что Дежарден просто не любит русских: не дал вам играть, над Ковальчуком издевался. С Ильей обсуждали это?— Да, между собой разговаривали. Он ко мне подходил, подбадривал. До сих пор непонятна эта ситуация, не знаю, от кого это шло. Понимаю, если бы мне честно сказали в лицо: «Мы тебя взяли, а ты не в форме, извини, но мы на тебя не рассчитываем». А когда меня ставят на драфт отказов и вместо меня берут человека, которого ставят на большинство и дают игровое время во втором звене, то тут явно
—
— В общем, был совсем не ваш стиль игры.— Не то чтобы не мой, просто тяжело было с молодыми ребятами, которые нервничают. Я пришел на тренировку и увидел, что во второе звено нападения поставили 195-метрового
— Это был самый сложный период в вашей карьере?—
— Когда вас обменяли, вы говорили, что вам грустно было покидать «Монреаль». Обиды на клуб не испытывали? От вас
— Вы сами вините себя, что
«Клуб почти заставил меня тренироваться все лето в Монреале».
— В НХЛ у вас был дебют, о котором мечтает любой хоккеист: в игре против злейшего врага «Торонто» вы забили первым же броском. Вы помните свои эмоции, первые мысли?— Меня подняли из
— Тогда вас быстро отправили в «Лаваль Рокет» и следующего шанса пришлось ждать еще год. Сложно было?— Да, было непросто. Меня спустили и получилось, что 14 матчей без очков в
— В одно межсезонье «Монреаль» расстался почти со всеми русскими игроками в своей системе — Радуловым, Марковым, Емелиным, Нестеровым и Сергачевым. Был обменян Гальченюк, который говорит
— Слышала такую версию, что все произошло
— Какие у вас были отношения с генеральным менеджером Марком Бержевеном? Не чувствовали ли вы к себе предвзятости?— Хм. В каком плане?
— Например, на чемпионате мира Бержевен, узнав, что я журналист из России, отказался со мной говорить.— Ну, видите… Действия говорят сами за себя. Не знаю, какое у него ко мне отношение, но несколько странных моментов было. Руководство клуба почти заставило меня тренироваться все лето в Монреале и жить в чужой семье. Мне уже было 19 лет, а я жил в семье за городом, каждый день по будням обязан был в 10 вечера быть дома, в выходные — в 11. Это
— Такое отношение было ко всем молодым?— Не думаю, что ко всем. Такое отношение Бержевена было ко мне. Другая история: я хотел снять квартиру в центре города, потому что понимал, что не буду весь год играть в
«В лагере убивался жестко, потерял 8 килограммов».
— Хоккеист, который выступал за ступинский «Капитан», уехал за океан и внезапно был выбран в первом раунде «Монреаля». Вам самому не казалась, что ваша история похожа на сказку?— Путь получился нелегким. В детстве на меня никто не делал ставку, не видел меня лидером, один раз в сборной Москве поиграл, и все. Мне пришлось перейти в «Северную звезду» к тренеру Сергею Сорокину. Знал, что это мой единственный шанс, и он даст мне играть. Я же сам москвич, был и в «Динамо», и в ЦСКА, и в «Спартаке», знал, как все это работает. Добивался всего своим трудом, родители у меня такие же — все через пот и труд. Мы с папой много занимались, когда маленьким был.
— Как же возник ступинский «Капитан»?— Сорокин просто перешел в «Капитан», и я вместе с ним. Мне больше некуда было идти. По возрасту мне нужно было играть в МХЛ, но в другие команды дорога была закрыта — везде поднимали воспитанников своей школы. Тогда МХЛ была сильной лигой, оттуда много игроков вышло, которые сейчас по мастерам выступают. Помню, что летом в лагере убивался жестко, потерял 8 килограммов. Хорошо, что в итоге мы подписали контракт, а ведь меня могли и не взять. Тогда не знаю, чтобы со мной было сегодня и как моя карьера развивалась бы. Может быть, и никак.
— Меня поразила история, когда вы говорили, что за драфтом CHL следили в маршрутке.— Да, ехал из парка Горького с баскетбола. Мне позвонил агент, сказал, что договорился, и меня должны выбрать сейчас. Обо мне никто ничего не знал, меня последним на драфте взяли.
— Расскажите о вашей семье. Чем родители занимаются, связаны ли они со спортом?— Мама раньше играла в баскетбол, отец всегда вел спортивный образ жизни, тренировал в зале. До сих пор этим занимается, а мама не работает. У меня с трех лет был хоккей, ничего другого не видел.
— Хоккей — недешевый вид спорта. Вашим родителям было трудно обеспечить вас всем необходимым?— Было непросто. Почти все время своим ходом с баулами и клюшками добирался на тренировки, так как отец постоянно работал. У меня, к примеру, никогда не было клюшек последней модели. Все необходимое мне покупали, но без роскоши.
— Прочитала, что у вас то ли 50-й, то ли 51-й размер ноги. Правда ли?— Неправда. У меня 46−47-й размер. Просто в 16 лет резко выросла нога, и с коньками была проблема. Сейчас коньки мне делают по спецзаказу.
«Я почти не думаю
— После переезда в Канаду жизнь в корне изменилась?— Да, я стал другим человеком. У меня другой менталитет, я
— Быстро повзрослели?— Не быстро, первые два сезона в Канаде не особо понимал, что да как. Но, как познакомился с будущей женой, стал
— Расскажите о вашем знакомстве с женой.— Познакомились в инстаграме. Я нашел ее, написал, пообщались, потом встретились в парке в Монреале. Она гуляла с подругой, я приехал, мы познакомились вживую, поболтали. После этого ходили на свидания и стали общаться все ближе и ближе. Был период, когда мы не говорили три месяца, это в самом начале наших отношений случилось.
— Что вы натворили?— Неправильно повел себя по отношению к ней, неуважительно. У нас была пауза в три месяца, а после этого не знаю, что произошло, но отношения возобновились. До сих пор у нее спрашиваю, почему она изменила свое мнение, но она не рассказывает.
— Свадьба в 23 года — не рано?— Это серьезный шаг, но я к нему был готов. Не знаю, как мои родители восприняли, я им просто рассказал о предложении, ее родители вроде бы обрадовались. Я понял, что такую девушку отпускать нельзя, это мой шанс. Будущая жена не ожидала предложения, но сразу же согласилась.
— Вы русский, она — канадка. Разные менталитеты не мешают?— Нет, никогда. Повторюсь, менталитет у меня уже скорее североамериканский, так что мне с ней комфортно и легко. Я почти не думаю
— На каком языке дома разговариваете?— На английском, я французский плохо знаю.
«Хочу жить в Канаде».
— Что особенного в канадских свадьбах? Традиции, обычаи?— Я даже не знаю, что такое русские свадьбы, один раз в жизни был у своей сестры. У нас не было ничего традиционного, мы сделали церемонию за городом, арендовали частный дом. Получилось все здорово, только был ветреный день, жене тяжело в платье было идти ко мне.
— У вас остались еще русские друзья?— Несколько человек, с кем поддерживаю связь. Мы
— Вы в последние годы даже в Россию не приезжали?— Да, не приезжал. Мне нравится больше там, хочу жить в Канаде. Родители ко мне в гости приезжали.
— Видела блог вашей жены, где она с восторгом говорит о скором переезде в Россию. Как она на самом деле восприняла новость, что ближайшие три года вы будете играть в «Авангарде»?— Нелегко. Я считаю, что в России такой олд скулл, Канада более продвинутая страна в некоторых вещах. Конечно, жена очень переживает. Плюс без знания языка ей будет сложно, другая еда, люди другие — не будут улыбаться лишний раз.
— Когда она к вам приедет?— После предсезонного турнира в Сочи. Как мы вернемся в Москву, хочу, чтобы она как можно быстрее прилетела ко мне.
— Судя по инстаграму, ваша жена моделью работает. Чем она здесь будет заниматься?— Она для себя работала, по желанию. Она старается вести активный образ жизни. Но я еще в прошлом году ей говорил, что не хочу, чтобы моя жена работала, хочу, чтобы как можно больше времени со мной проводила. Главное, чтобы ей было не скучно и она жила в комфортных для нее условиях.
— Слышала, что вы сняли квартиру в
— Вы представляете, сколько вам времени нужно будет из
— Это ведь не час, а два, а может, и больше.— Будем ездить на метро. Самое важное, чтобы жене было комфортно. Да и мне хочется жить в хорошем месте, у меня ведь
— В России у вас есть машина?— Нет, у меня даже русских прав нет, а канадские здесь не подходят. Пока не планировал машину покупать, я либо на такси, либо с водителем.
— В метро спускались уже?— Пока еще нет.
«Я ушел в минус, никакие деньги не заработал».
— В АХЛ у вас была небольшая зарплата, вам хватало на жизнь?— В «Лос-Анджелесе» не хватало
— Сколько квартира стоила?— 4,5 тысячи долларов. Это однокомнатная квартира.
— А зарплата?— Около семи тысяч в месяц получилось. За этот год я ушел в минус, никакие деньги не заработал.
— Накопления были?— Да, старался откладывать. Но за шесть лет в общей сложности я заработал не так много, от сил получил 5−6 зарплат из НХЛ.
— В России в 23 года многие игроки на Порше ездят и носят ролексы. Не обидно, что у вас ничего этого нет?— Зато я сыграл в НХЛ! Что тут расстраиваться? Я еще успею заработать свои деньги, за это не переживаю.
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