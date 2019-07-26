Ларионов метит в генменеджеры, а Каспарайтис — в тренеры. Кто еще должен работать в России

Назначение Николая Хабибулина тренером по развитию вратарей сборных России открыло глаза на то, что многие энхаэловцы в отставке не востребованы в нашем хоккее. Сергей Федоров был главным менеджером ЦСКА, Александр Могильный не первый год занимает должность президента «Амура», Алексей Ковалев входит в тренерский штаб «Куньлуня», но есть и те, кто сидит без работы, обладая харизмой и определенными знаниями. Другая группа бывших звезд НХЛ — это те, кто нашел себя после хоккея в Северной Америке. Все они могли бы пригодиться если не ФХР, то российским клубам.

Евгений Набоков.

Если сегодня «Везину» пилят между собой Сергей Бобровский и Андрей Василевский, то в 2000-х в НХЛ было два других топовых голкипера из России. И если Хабибулин только сейчас приступил к тренерской деятельности, попробовав себя в лагере СКА, то Евгений Набоков вот уже четвертый год работает в «Сан-Хосе». В штате клуба, которому уроженец Усть-Каменогорска отдал лучшие годы своей карьеры, он совмещает должности скаута и тренера по развитию вратарей. Ну, а первые шаги в роли наставника молодых голкиперов Набоков делал в «Тампе-Бей», когда помогал адаптироваться к НХЛ Василевскому.

Илья Брызгалов.

Каждый раз, когда Леонид Вайсфельд устраивается в тот или иной клуб генеральным менеджером, любители хоккея сообща начинают рвать на себе волосы. В этот момент они теряют блестящего эксперта, который разбавляет серость нашего спортивного ТВ. Вот и Илья Брызгалов любим прежде всего своими высказываниями.

За словом он в карман не лезет, обладая как блестящим чувством юмора, так и совершенно не хоккейной эрудицией. Но почему бы не пустить интеллект Брызгалова в мирное русло? Тем более что Илья уже пробовал себя в тренерском ремесле на всевозможных мастер-классах.

Дарюс Каспарайтис.

Еще один яркий персонаж, чьи интервью разлетаются подобно новым «Айфонам». Дарюс Каспарайтис живет в Майами, воспитывает шестерых (!) детей и иногда гоняет шайбу. Не так давно он даже играл за сборную Литвы, а в 2010-м полгода был помощником Айвана Занатты в СКА. Но мечтает Каспарайтис, по его же словам, о работе главным тренером. Вряд ли ему кто-то даст эту роль в клубе КХЛ, но стать, например, скаутом сборной России по Северной Америке он вполне бы мог. Дарюс прочно врос в американскую жизнь, у него под боком теперь не только Дадонов, но и Бобровский, а хорошие отношения у Каспарайтиса и вовсе почти со всеми нашими энхаэловцами.

Сергей Самсонов.

Когда последний раз Сергей Самсонов надолго приезжал в Россию, он стал жертвой знаменитых баллонов Владимира Крикунова. Поговаривают, что из-за чрезмерных нагрузок в локаутном «Динамо» Самсонов чуть ли не загремел в больницу. С тех пор он связывает свою жизнь и карьеру исключительно с Америкой. На тот уровень, что демонстрировал Сергей в молодые годы, он уже не вышел, закончив с хоккеем достаточно рано. Немного побыв в тени, Самсонов всплыл в «Каролине» и работает в системе клуба уже четыре года. Попробовав для начала себя скаутом, теперь восьмой номер драфта-1997 работает тренером «ураганов» по развитию. Что одно, что другое направление в России хромает на обе ноги.

Сергей Брылин.

Вы удивитесь, но самым опытным русским тренером, работающим в Америке, является Сергей Брылин. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, который в бытность игроком никогда не выходил на первый план, и сейчас находится немного в тени. А все потому, что Брылин уже семь лет работает в такой специфической лиге, как АХЛ. Начинал он свою карьеру в роли тренера-консультанта, но затем стал ассистентом в фарм-клубе уже почти родных для него «Дэвилз». Последнее время Сергей помогал Рику Ковальски, но перед прошлым сезоном тот пошел на повышение в тренерский штаб «Нью-Джерси». Главный тренер «Бингемтона» сменился, а обязанности у Брылина остались прежними. Если ему не светит повышение в системе клуба, то почему бы не поехать главным тренером в КХЛ? Опыт у него, как ни крути, уникальный.

Сергей Гончар.

Если Брылин самый опытный из тех, кто еще не встроен в систему российского хоккея, то Сергей Гончар, без сомнения, самый титулованный. В своем новом статусе он уже выигрывал Кубок Стэнли, будучи тренером по развитию защитников «Питтсбурга». С тех пор прошло четыре года, «пингвины» растеряли былое величие, зато сам Гончар пошел на повышение. Вот уже два сезона он занимает место на лавке рядом с Майком Салливаном. По некоторой информации, ассистента главного тренера «Питтсбурга» рассматривал «Салават Юлаев», но решил сделать ставку на Николая Цулыгина. Рано или поздно Гончар захочет стать главным, и если получить такой шанс в НХЛ практически нереально, то найти работу в России ему не составит труда. Тем более что репутация у Сергея кристально чистая, а за плечами богатая на события карьера топового атакующего защитника.

Игорь Ларионов.

Что-то нам подсказывает, что из всех экс-энхаэловцев ближе всего к работе в России находится именно Игорь Ларионов. Его сын проходит просмотр в СКА, сам Профессор замечен в компании Романа Ротенберга, а новым главным тренером фарм-клуба армейцев стал его протеже Константин Курашев. Будучи сильной и бунтарской личностью, Ларионов всегда шел вразрез текущему строю. Начиная с Виктора Тихонова, против которого игрок ЦСКА выступал в журнале «Огонек», заканчивая нынешней хоккейной властью. Однако очевидно, что двукратный олимпийский чемпион кое-что в своих взглядах пересмотрел. Не сыскав особой славы в роли агента, он открыто заявляет о желании поработать генеральным менеджером. Быть может, в сборной России специально под него возродят эту должность, когда-то упраздненную с уходом Андрея Сафронова?