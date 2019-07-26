Ларионов метит в генменеджеры, а Каспарайтис — в тренеры. Кто еще должен работать в России
Николаю Хабибулину уже нашли работу в сборной России. Кто на очереди?
Николаю Хабибулину уже нашли работу в сборной России. Кто на очереди?
Назначение Николая Хабибулина тренером по развитию вратарей сборных России открыло глаза на то, что многие энхаэловцы в отставке не востребованы в нашем хоккее. Сергей Федоров был главным менеджером ЦСКА, Александр Могильный не первый год занимает должность президента «Амура», Алексей Ковалев входит в тренерский штаб «Куньлуня», но есть и те, кто сидит без работы, обладая харизмой и определенными знаниями. Другая группа бывших звезд НХЛ — это те, кто нашел себя после хоккея в Северной Америке. Все они могли бы пригодиться если не ФХР, то российским клубам.
Евгений Набоков.
Если сегодня «Везину» пилят между собой Сергей Бобровский и Андрей Василевский, то в 2000-х в НХЛ было два других топовых голкипера из России. И если Хабибулин только сейчас приступил к тренерской деятельности, попробовав себя в лагере СКА, то Евгений Набоков вот уже четвертый год работает в «Сан-Хосе». В штате клуба, которому уроженец
Илья Брызгалов.
Каждый раз, когда Леонид Вайсфельд устраивается в тот или иной клуб генеральным менеджером, любители хоккея сообща начинают рвать на себе волосы. В этот момент они теряют блестящего эксперта, который разбавляет серость нашего спортивного ТВ. Вот и Илья Брызгалов любим прежде всего своими высказываниями.
За словом он в карман не лезет, обладая как блестящим чувством юмора, так и совершенно не хоккейной эрудицией. Но почему бы не пустить интеллект Брызгалова в мирное русло? Тем более что Илья уже пробовал себя в тренерском ремесле на всевозможных
Дарюс Каспарайтис.
Еще один яркий персонаж, чьи интервью разлетаются подобно новым «Айфонам». Дарюс Каспарайтис живет в Майами, воспитывает шестерых (!) детей и иногда гоняет шайбу. Не так давно он даже играл за сборную Литвы, а в 2010-м полгода был помощником Айвана Занатты в СКА. Но мечтает Каспарайтис, по его же словам, о работе главным тренером. Вряд ли ему
Сергей Самсонов.
Когда последний раз Сергей Самсонов надолго приезжал в Россию, он стал жертвой знаменитых баллонов Владимира Крикунова. Поговаривают, что
Сергей Брылин.
Вы удивитесь, но самым опытным русским тренером, работающим в Америке, является Сергей Брылин. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, который в бытность игроком никогда не выходил на первый план, и сейчас находится немного в тени. А все потому, что Брылин уже семь лет работает в такой специфической лиге, как АХЛ. Начинал он свою карьеру в роли
Сергей Гончар.
Если Брылин самый опытный из тех, кто еще не встроен в систему российского хоккея, то Сергей Гончар, без сомнения, самый титулованный. В своем новом статусе он уже выигрывал Кубок Стэнли, будучи тренером по развитию защитников «Питтсбурга». С тех пор прошло четыре года, «пингвины» растеряли былое величие, зато сам Гончар пошел на повышение. Вот уже два сезона он занимает место на лавке рядом с Майком Салливаном. По некоторой информации, ассистента главного тренера «Питтсбурга» рассматривал «Салават Юлаев», но решил сделать ставку на Николая Цулыгина. Рано или поздно Гончар захочет стать главным, и если получить такой шанс в НХЛ практически нереально, то найти работу в России ему не составит труда. Тем более что репутация у Сергея кристально чистая, а за плечами богатая на события карьера топового атакующего защитника.
Игорь Ларионов.
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