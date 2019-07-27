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27 июля, источник: Vesti.kz

«Барыс» провел двусторонний матч

Игроки «Барыса» завершили первый цикл сборов двухсторонним матчем, сообщается на сайте клуба.

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Встреча завершилась победой команды «белых» со счетом 3:2. Заброшенными шайбами отметились Дастин Бойд, Адам Хелука и Никита Михайлис. В составе «синих» отличись Корбэн Найт и Антон Сагадеев.

В серии буллитов точнее также были игроки в белой форме. Свои попытки реализовали Адам Хелука, Егор Петухов и Виктор Сведберг.

Состав «синих»:

  • Пакаринен — Найт — Шевченко, Диц — Семенов
  • Муратов — Сагадеев — Акользин, Блэкер — Метальников
  • Панюков — Преснов — Евдокимов, Бухряков — Клещенко
  • Вратарь: Паскуале.

Состав «белых»:

  • Михайлис — Бойд — Хелука, Сведберг — Маклюков
  • Петухов — Гурков — Некряч, Орехов — Шалапов
  • Рунов — Гурин — Мусоров, Данияр См. — Полохов
  • Вратарь: Кудрявцев.

С понедельника команда продолжит подготовку к первому предсезонному турниру — Кубку Президента РК, который пройдет в Нур-Султане с 7 по 11 августа.

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