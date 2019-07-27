«Барыс» провел двусторонний матч
Игроки «Барыса» завершили первый цикл сборов двухсторонним матчем, сообщается на сайте клуба.
Игроки «Барыса» завершили первый цикл сборов двухсторонним матчем, сообщается на сайте клуба.
Встреча завершилась победой команды «белых» со счетом 3:2. Заброшенными шайбами отметились Дастин Бойд, Адам Хелука и Никита Михайлис. В составе «синих» отличись Корбэн Найт и Антон Сагадеев.
В серии буллитов точнее также были игроки в белой форме. Свои попытки реализовали Адам Хелука, Егор Петухов и Виктор Сведберг.
Состав «синих»:
Состав «белых»:
С понедельника команда продолжит подготовку к первому предсезонному турниру — Кубку Президента РК, который пройдет в