«Барыс» провел двусторонний матч

Встреча завершилась победой команды «белых» со счетом 3:2. Заброшенными шайбами отметились Дастин Бойд, Адам Хелука и Никита Михайлис. В составе «синих» отличись Корбэн Найт и Антон Сагадеев.

В серии буллитов точнее также были игроки в белой форме. Свои попытки реализовали Адам Хелука, Егор Петухов и Виктор Сведберг.

Состав «синих»:

Пакаринен — Найт — Шевченко, Диц — Семенов

Муратов — Сагадеев — Акользин, Блэкер — Метальников

Панюков — Преснов — Евдокимов, Бухряков — Клещенко

Вратарь: Паскуале.

Состав «белых»:

Михайлис — Бойд — Хелука, Сведберг — Маклюков

Петухов — Гурков — Некряч, Орехов — Шалапов

Рунов — Гурин — Мусоров, Данияр См. — Полохов

Вратарь: Кудрявцев.