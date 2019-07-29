Минское «Динамо» планирует расстаться с несколькими игроками
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт заявил, что намерен расстаться с несколькими игроками и сократить состав команды.
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт заявил, что намерен расстаться с несколькими игроками и сократить состав команды.
— Хотим еще больше поднять требования и увеличить скорости тренировок. Вместе с тем продолжим обучение, — приводит слова тренера официальный сайт «Динамо». — Первые недели — это всегда много работы над индивидуальными навыками. Кроме того, постепенно знакомим подопечных со структурой нашей игры.
Теперь у каждого появится возможность показать, как он умеет следовать системе, как выполняет установку, как адаптируется к взаимодействиям с партнерами. В общем, хотим быть подготовленными к турниру в Нижнем Новгороде, где у парней появится тот самый шанс проявить себя на фоне клубов КХЛ. Скорее всего, перед отъездом
Сейчас в команде находятся 44 хоккеиста, которые продолжают предсезонную подготовку. .