Даллмэн не вернется в «Барыс», Боченски ответа еще не дал

Источник: РИА "Новости"

Оба игрока объявляли о возможности завершения карьеры и не прибыли в расположение команды.

«Кевин точно не приедет, — приводит слова тренера Bestnews.kz. — А Брэндон еще окончательно вроде как бы не дал ответа».

37-летний Боченски выступал за «Барыс» с 2010 по 2017 год. За семь сезонов в КХЛ он провел 399 матчей, в которых набрал 397 (160+237) очков.