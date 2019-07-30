Выступающий в КХЛ американец рассказал о стереотипах о русских

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/IIj2n0CbzQs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Многие американцы считают, что вы холодны, неприветливы, но я с этим не согласен. Если ты приветлив и дружелюбен с русскими, они будут, возможно, самыми теплыми и отзывчивыми людьми. Сэм Лофквист защитник ХК «Сибирь»

При этом, по его мнению, у американцев и россиян много общего.

Хоккеист рассказал, что с детства мечтал попасть в Россию и уже начал учить русский язык. «Когда появилась возможность играть в КХЛ, я не мог отказать. Новосибирск — одно из лучших мест, которые я видел в России. Мне правда нравится этот город», — добавил он.