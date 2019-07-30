На арене «Динамо» начались работы по переходу на «финскую» площадку

Ранее генеральный директор хоккейного клуба Дмитрий Басков заявлял, что переход на североамериканский размер (60×26) невозможен по техническим причинам, но будет сделано все возможное для перехода на «финскую» площадку.

Ранее несколько клубов КХЛ решили уменьшить размеры домашнего льда — до канадских или финских стандартов. В частности, известно, что на площадках финского размера в сезоне-2019/20 будут играть московские «Спартак» и ЦСКА, екатеринбургский «Автомобилист» и магнитогорский «Металлург», а московское «Динамо» и петербургский СКА будут проводить домашние игры на льду канадского размера.