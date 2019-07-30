Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
27
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
42
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
12
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
15
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
14
Все события
Фоторепортажи
14Кононов, Джикия и другие спартаковцы отдали дань памяти Федору Черенкову
9Пакьяо выиграл бой в 40 лет
20:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

На арене «Динамо» начались работы по переходу на «финскую» площадку

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. На домашней арене минского хоккейного клуба «Динамо» начались работы по переходу на площадку финского размера — 60×28 метров, сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.

Наверх

Ранее генеральный директор хоккейного клуба Дмитрий Басков заявлял, что переход на североамериканский размер (60×26) невозможен по техническим причинам, но будет сделано все возможное для перехода на «финскую» площадку.

Ранее несколько клубов КХЛ решили уменьшить размеры домашнего льда — до канадских или финских стандартов. В частности, известно, что на площадках финского размера в сезоне-2019/20 будут играть московские «Спартак» и ЦСКА, екатеринбургский «Автомобилист» и магнитогорский «Металлург», а московское «Динамо» и петербургский СКА будут проводить домашние игры на льду канадского размера.

Динамо М
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Дзюба сказал, что Аршавин не разбирается в футболе, Аршавин ему ответил
У жены Мамаева отобрали деньги от продажи автомобиля
Обвиняли в предательстве: как Самедов ушел из футбола
Чемпион мира должен 31 июля подписать контракт со «Спартаком»
СМИ: «Зенит» договорился с игроком «Барселоны» по контракту
СМИ: «Кристал Пэлас» предложил 14 млн фунтов за игрока ЦСКА
Российский защитник перешел из ЦСКА в «Крылья Советов»
В пекло к Овечкину и Малкину: «Вегас» отверг гения из России
В «Зените» оценили вероятность бунта из-за дорогого новичка
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь