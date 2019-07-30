«Автомобилист» обыграл чешских «Пиратов» в товарищеском матче
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» в первом товарищеском матче межсезонья обыграли чешский клуб «Пираты» (Хомутов).
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» в первом товарищеском матче межсезонья обыграли чешский клуб «Пираты» (Хомутов).
Встреча в Хомутове завершилась со счетом 4:0 (1:0, 3:0, 0:0) в пользу «Автомобилиста». Шайбы забросили Вячеслав Литовченко (20-я минута), Александр Протапович (25, 40) и Никита Сетдиков (34).