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21:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Автомобилист» обыграл чешских «Пиратов» в товарищеском матче

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» в первом товарищеском матче межсезонья обыграли чешский клуб «Пираты» (Хомутов).

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Встреча в Хомутове завершилась со счетом 4:0 (1:0, 3:0, 0:0) в пользу «Автомобилиста». Шайбы забросили Вячеслав Литовченко (20-я минута), Александр Протапович (25, 40) и Никита Сетдиков (34).

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