«Сочи» расторг пробный контракт с форвардом Анисиным
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. «Сочи» расторг пробный контракт с обладателем Кубка Гагарина-2012 форвардом Михаилом Анисиным, сообщается на сайте хоккейного клуба.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. «Сочи» расторг пробный контракт с обладателем Кубка Гагарина-2012 форвардом Михаилом Анисиным, сообщается на сайте хоккейного клуба.
«Сочи» 12 июля объявил о подписании пробного контракта с 31-летним нападающим, который уже выступал за клуб с 2014 по 2016 год и провел в его составе 96 матчей, в которых набрал 51 очко (24 шайбы + 27 передач).
Анисин стал чемпионом КХЛ в сезоне-2011/12 в составе московского «Динамо», тогда же он принял участие в Матче звезд КХЛ и стал лучшим снайпером Кубка Гагарина.
До образования КХЛ он играл за воскресенский «Химик», московские ЦСКА и «Крылья Советов», а в КХЛ он начал выступать в составе новосибирской «Сибири».
Также Анисин играл за «Северсталь», «Югру», «Витязь», «Нефтехимик», «Донбасс», новокузнецкий «Металлург», «Сарыарку». Последним клубом Анисина была румынская «Чиксереда».