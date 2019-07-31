«Сочи» расторг пробный контракт с форвардом Анисиным

«Сочи» 12 июля объявил о подписании пробного контракта с 31-летним нападающим, который уже выступал за клуб с 2014 по 2016 год и провел в его составе 96 матчей, в которых набрал 51 очко (24 шайбы + 27 передач).

Анисин стал чемпионом КХЛ в сезоне-2011/12 в составе московского «Динамо», тогда же он принял участие в Матче звезд КХЛ и стал лучшим снайпером Кубка Гагарина.

До образования КХЛ он играл за воскресенский «Химик», московские ЦСКА и «Крылья Советов», а в КХЛ он начал выступать в составе новосибирской «Сибири».