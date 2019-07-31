Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
27
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
42
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
12
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
15
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
14
Все события
Фоторепортажи
10ФернандOFF. Еще один чемпион России ушел из «Спартака»
14Кононов, Джикия и другие спартаковцы отдали дань памяти Федору Черенкову
17:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сочи» расторг пробный контракт с форвардом Анисиным

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. «Сочи» расторг пробный контракт с обладателем Кубка Гагарина-2012 форвардом Михаилом Анисиным, сообщается на сайте хоккейного клуба.

Наверх

«Сочи» 12 июля объявил о подписании пробного контракта с 31-летним нападающим, который уже выступал за клуб с 2014 по 2016 год и провел в его составе 96 матчей, в которых набрал 51 очко (24 шайбы + 27 передач).

Читайте также
ХК «Сочи» будет играть дома на «североамериканской» площадке в сезоне-2019/20

Анисин стал чемпионом КХЛ в сезоне-2011/12 в составе московского «Динамо», тогда же он принял участие в Матче звезд КХЛ и стал лучшим снайпером Кубка Гагарина.

До образования КХЛ он играл за воскресенский «Химик», московские ЦСКА и «Крылья Советов», а в КХЛ он начал выступать в составе новосибирской «Сибири».

Также Анисин играл за «Северсталь», «Югру», «Витязь», «Нефтехимик», «Донбасс», новокузнецкий «Металлург», «Сарыарку». Последним клубом Анисина была румынская «Чиксереда».

Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 'Узнав, папа бросил трубку': история любви Артемия Панарина и Алисы Знарок
Выглядит как бомж: где сейчас экс-футболисты сборной России
«Спартак» распродает лидеров — и верно делает. Но потерял сезон
РПЛ отказалась переносить матч «Спартак» — «Динамо»
Ефимова: Не люблю, когда обнимают пьяные фанаты
«Реал Мадрид» обыграл «Фенербахче» в матче за 3-е место Audi Cup
Месси и Роналду претендуют на звание лучшего игрока года
Как лучший русский лыжник готовится к новому сезону
В Канаде возмущены номером российского новичка «Нью-Джерси»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь