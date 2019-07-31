«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в товарищеском матче

Встреча в Паюлахти (Финляндия) завершилась со счетом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) в пользу «Салавата Юлаева», в составе которого шайбы забросили Александр Бурмистров, Родион Амиров (дважды) и Максим Майоров. У «Нефтехимика» отличились Тимур Шарифьянов и Александр Авцин.