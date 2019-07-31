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20:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в товарищеском матче

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» обыграли нижнекамский «Нефтехимик» в товарищеском матче в рамках предсезонной подготовки.

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Встреча в Паюлахти (Финляндия) завершилась со счетом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) в пользу «Салавата Юлаева», в составе которого шайбы забросили Александр Бурмистров, Родион Амиров (дважды) и Максим Майоров. У «Нефтехимика» отличились Тимур Шарифьянов и Александр Авцин.

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