«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в товарищеском матче
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» обыграли нижнекамский «Нефтехимик» в товарищеском матче в рамках предсезонной подготовки.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» обыграли нижнекамский «Нефтехимик» в товарищеском матче в рамках предсезонной подготовки.
Встреча в Паюлахти (Финляндия) завершилась со счетом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) в пользу «Салавата Юлаева», в составе которого шайбы забросили Александр Бурмистров, Родион Амиров (дважды) и Максим Майоров. У «Нефтехимика» отличились Тимур Шарифьянов и Александр Авцин.