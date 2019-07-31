Хоккеисты «Витязя» обыграли «Магнитку» в контрольном матче в Италии
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Хоккеисты подмосковного «Витязя» обыграли магнитогорский «Металлург» в контрольном матче на предсезонном сборе в Италии.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Хоккеисты подмосковного «Витязя» обыграли магнитогорский «Металлург» в контрольном матче на предсезонном сборе в Италии.
Встреча завершилась со счетом 4:3 (3:0, 0:1, 1:2) в пользу «Витязя», у которого шайбы забросили Йоонас Няттинен (8-я, 19-я минуты) и Данила Квартальнов (11, 47). У «Магнитки» отличились Вадим Антипин (38, 50) и Артем Минулин (48).
По окончании встречи команды провели серию буллитов, исполнив по 11 бросков. Победу «Металлургу» принес Григорий Дронов.