Хоккеисты «Витязя» обыграли «Магнитку» в контрольном матче в Италии

Встреча завершилась со счетом 4:3 (3:0, 0:1, 1:2) в пользу «Витязя», у которого шайбы забросили Йоонас Няттинен (8-я, 19-я минуты) и Данила Квартальнов (11, 47). У «Магнитки» отличились Вадим Антипин (38, 50) и Артем Минулин (48).