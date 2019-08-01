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11:29 (мск), источник: Вести - Омск

«Авангард» сам будет строить новую «Арену Омск»

Хоккейный клуб внес 95% в уставный капитал юридического лица, которое будет возводить и эксплуатировать новую ледовую арену.

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Строительством и эксплуатацией нового спортивного комплекса, который построят на месте «Арены Омск», будет совместное предприятие ХК «Авангард» и ПАО «Газпром нефть».

Для реализации этого проекта стороны учредили компанию с уставным капиталом 50 миллионов рублей. Фирма была учреждена накануне, сообщает «Город55». Ее руководителем стал московский бизнесмен.

На прошлой неделе председатель совета директоров Хоккейного клуба «Авангард» Александр Крылов заявил, что новый спортивный комплекс в Омске построят к сентябрю 2022 года. Она будет вмешать 12 тысяч зрителей и примет матчи молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года.

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