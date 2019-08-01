«Авангард» сам будет строить новую «Арену Омск»

Строительством и эксплуатацией нового спортивного комплекса, который построят на месте «Арены Омск», будет совместное предприятие ХК «Авангард» и ПАО «Газпром нефть».

Для реализации этого проекта стороны учредили компанию с уставным капиталом 50 миллионов рублей. Фирма была учреждена накануне, сообщает «Город55». Ее руководителем стал московский бизнесмен.