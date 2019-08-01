Определен самый прибыльный клуб КХЛ в 2018 году

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает «Интерфакс», выручка петербургских армейцев выросла с 7,68 млрд до 8,05 млрд рублей. Чистая прибыль составила 543 млн рублей, хотя в 2017 году клуб получил убыток в размере 1,06 млрд рублей.

Также отмечается, что московский ЦСКА, несмотря на победу в Кубке Гагарина по итогам сезона-2018/19, зафиксировал рекордный для себя убыток в 2,67 млрд рублей.