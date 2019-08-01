Определен самый прибыльный клуб КХЛ в 2018 году
Хоккейный СКА стал лидером КХЛ по прибыли по итогам 2018 года.
Хоккейный СКА стал лидером КХЛ по прибыли по итогам 2018 года.
Как сообщает «Интерфакс», выручка петербургских армейцев выросла с 7,68 млрд до 8,05 млрд рублей. Чистая прибыль составила 543 млн рублей, хотя в 2017 году клуб получил убыток в размере 1,06 млрд рублей.
Также отмечается, что московский ЦСКА, несмотря на победу в Кубке Гагарина по итогам сезона-2018/19, зафиксировал рекордный для себя убыток в 2,67 млрд рублей.
В прошлом сезоне СКА занял второе место в Западной конференции КХЛ и уступил ЦСКА в финале конференции со счетом 3−4. В финале лиги московские армейцы обыграли омский «Авангард» со счетом 4−0.