У минского «Динамо» появился фарм-клуб «Минские Зубры»
С нового сезона команда СДЮШОР БФСО «Динамо», выступающая в высшей лиге чемпионата Беларуси, войдёт в структуру клуба и будет называться «Минские Зубры», информирует официальный сайт клуба.
С нового сезона команда СДЮШОР БФСО «Динамо», выступающая в высшей лиге чемпионата Беларуси, войдёт в структуру клуба и будет называться «Минские Зубры», информирует официальный сайт клуба.
Команда СДЮШОР БФСО «Динамо» была создана в 2016 году. Её сформировали воспитанники столичной школы, что стало очередным шагом в развитии клубной системы. В первый год существования ребята финишировали в «вышке» четвёртыми и проиграли в четвертьфинале сборной U18. На второй год они повторили результат в «регулярке», но в
Новым главным тренером «Минских Зубров» назначен Артём Ботвенков, воспитавший задрафтованного «Флоридой» Владислава Колячонка. Помогать ему будут Александр Рядинский, выступавший за сборную Беларуси на семи чемпионатах мира и Олимпиаде в Ванкувере, а также