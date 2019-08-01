У минского «Динамо» появился фарм-клуб «Минские Зубры»

Команда СДЮШОР БФСО «Динамо» была создана в 2016 году. Её сформировали воспитанники столичной школы, что стало очередным шагом в развитии клубной системы. В первый год существования ребята финишировали в «вышке» четвёртыми и проиграли в четвертьфинале сборной U18. На второй год они повторили результат в «регулярке», но в плей-офф дошли до полуфинала. В минувшем сезоне динамовцы стали пятыми в гладком первенстве и в первом раунде уступили будущему финалисту.