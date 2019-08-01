«Автомобилист» обыграл чешскую «Энергию» в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в Карловых Варах, завершилась со счетом 4:2 (3:1, 0:0, 1:1) в пользу российской команды. В составе победителей шайбы забросили Питер Холланд (на 6-й минуте), Найджел Доус (9), Андрей Обидин (15) и Евгений Мозер (43). У чешского клуба отличились Андрей Шафар (15) и Мартин Роган (47).