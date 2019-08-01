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1 августа, источник: Спорт РИА Новости

«Автомобилист» обыграл чешскую «Энергию» в товарищеском матче

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» победили чешскую «Энергию» в товарищеском матче на предсезонном сборе в Чехии.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Карловых Варах, завершилась со счетом 4:2 (3:1, 0:0, 1:1) в пользу российской команды. В составе победителей шайбы забросили Питер Холланд (на 6-й минуте), Найджел Доус (9), Андрей Обидин (15) и Евгений Мозер (43). У чешского клуба отличились Андрей Шафар (15) и Мартин Роган (47).

В следующем матче «Автомобилист» сыграет 7 августа с нижнекамским «Нефтехимиком» в рамках Кубка президента Казахстана в Нур-Султане.

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