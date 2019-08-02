Омский «Авангард» представил форму на «предсезонку»

Источник: Om1.ru

Сегодня, второго августа, омский «Авангард» на своем официальном сайте разместил фотографии новой предсезонной игровой формы. Отметим, что «джерси» были разработаны специально к предсезонным турнирам в Сочи и Санкт-Петербурге. На игровых свитерах нового образца главенствующим элементом дизайна стала стилизованная буква «А», являющаяся частью логотипа «ястребов».

Отметим, что как и на основной игровой форме, на альтернативе сохранилась надпись «ОМСК», а на рукавах появился герб нашего города. Все это подчеркивает неразрывную связь команды с родными болельщиками и городом.