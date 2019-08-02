Омский «Авангард» представил форму на «предсезонку»
На рукавах появился герб родного города.
На рукавах появился герб родного города.
Сегодня, второго августа, омский «Авангард» на своем официальном сайте разместил фотографии новой предсезонной игровой формы. Отметим, что «джерси» были разработаны специально к предсезонным турнирам в Сочи и
Отметим, что как и на основной игровой форме, на альтернативе сохранилась надпись «ОМСК», а на рукавах появился герб нашего города. Все это подчеркивает неразрывную связь команды с родными болельщиками и городом.
Напомним, что первый матч в новой форме «Авангард» проведет уже завтра, третьего августа на Sochi Hockey Open против «Локомотива» из Ярославля. Новые свитера можно будет приобрести в