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15:11 (мск), источник: Om1.ru

Омский «Авангард» представил форму на «предсезонку»

На рукавах появился герб родного города.

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Источник: Om1.ru

Сегодня, второго августа, омский «Авангард» на своем официальном сайте разместил фотографии новой предсезонной игровой формы. Отметим, что «джерси» были разработаны специально к предсезонным турнирам в Сочи и Санкт-Петербурге. На игровых свитерах нового образца главенствующим элементом дизайна стала стилизованная буква «А», являющаяся частью логотипа «ястребов».

Отметим, что как и на основной игровой форме, на альтернативе сохранилась надпись «ОМСК», а на рукавах появился герб нашего города. Все это подчеркивает неразрывную связь команды с родными болельщиками и городом.

Напомним, что первый матч в новой форме «Авангард» проведет уже завтра, третьего августа на Sochi Hockey Open против «Локомотива» из Ярославля. Новые свитера можно будет приобрести в интернет-магазине клуба по предзаказу.

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