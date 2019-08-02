Емелин будет капитаном «Авангарда» в сезоне-2019/20
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Капитаном омского хоккейного клуба «Авангард» в сезоне-2019/20 будет защитник Алексей Емелин, сообщается на сайте команды.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Капитаном омского хоккейного клуба «Авангард» в сезоне-2019/20 будет защитник Алексей Емелин, сообщается на сайте команды.
Отмечается, что ассистентами капитана будут нападающие Сергей Широков, Денис Зернов, Тэйлор Бек и защитник Коди Франсон. Свитеры с капитанской и ассистентскими нашивками игрокам в пятницу вручили председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов, президент клуба Максим Сушинский и главный тренер Боб Хартли.
Ближайший матч «Авангард» проведет 3 августа против ярославского «Локомотива» в рамках предсезонного турнира Сочи.