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2 августа, источник: Спорт РИА Новости

Емелин будет капитаном «Авангарда» в сезоне-2019/20

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Капитаном омского хоккейного клуба «Авангард» в сезоне-2019/20 будет защитник Алексей Емелин, сообщается на сайте команды.

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Отмечается, что ассистентами капитана будут нападающие Сергей Широков, Денис Зернов, Тэйлор Бек и защитник Коди Франсон. Свитеры с капитанской и ассистентскими нашивками игрокам в пятницу вручили председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов, президент клуба Максим Сушинский и главный тренер Боб Хартли.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ближайший матч «Авангард» проведет 3 августа против ярославского «Локомотива» в рамках предсезонного турнира Сочи.

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