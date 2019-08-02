Емелин будет капитаном «Авангарда» в сезоне-2019/20

Отмечается, что ассистентами капитана будут нападающие Сергей Широков, Денис Зернов, Тэйлор Бек и защитник Коди Франсон. Свитеры с капитанской и ассистентскими нашивками игрокам в пятницу вручили председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов, президент клуба Максим Сушинский и главный тренер Боб Хартли.