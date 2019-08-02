Минское «Динамо» подписало контракт с Марком-Андре Граньяни
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Минский хоккейный клуб «Динамо» на своем официальном сайте объявил о возвращении в белорусскую команду канадского защитника
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Минский хоккейный клуб «Динамо» на своем официальном сайте объявил о возвращении в белорусскую команду канадского защитника
Бронзовый призер Олимпийских игр-2018 в составе сборной Канады уже выступал за «Динамо» (2016−2018) и на протяжении двух сезонов становился самым результативным защитником команды. В 116 матчах Граньяни набрал 73 очка (10 шайб + 63 передачи). Прошлый сезон защитник провел в китайском «Куньлуне», где в 23 матчах набрал 13 (2+11) очков.
В июне минский клуб подписал контракт с еще одним бронзовым призером Олимпиады-2018 защитником Стефаном Эллиоттом.