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2 августа, источник: Спорт РИА Новости

Минское «Динамо» подписало контракт с Марком-Андре Граньяни

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Минский хоккейный клуб «Динамо» на своем официальном сайте объявил о возвращении в белорусскую команду канадского защитника Марка-Андре Граньяни.

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Бронзовый призер Олимпийских игр-2018 в составе сборной Канады уже выступал за «Динамо» (2016−2018) и на протяжении двух сезонов становился самым результативным защитником команды. В 116 матчах Граньяни набрал 73 очка (10 шайб + 63 передачи). Прошлый сезон защитник провел в китайском «Куньлуне», где в 23 матчах набрал 13 (2+11) очков.

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В июне минский клуб подписал контракт с еще одним бронзовым призером Олимпиады-2018 защитником Стефаном Эллиоттом.

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