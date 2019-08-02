«Ак Барс» обыграл «Нефтяник» в благотворительном матче

Игра в Альметьевске завершилась со счетом 2:1 в серии буллитов (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0). Гол у «Ак Барса» забил Данис Зарипов на 24-й минуте. В составе «Нефтяника» на 55-й минуте отличился Иван Иванов. Решающий буллит реализовал Патрис Кормье.