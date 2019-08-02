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2 августа, источник: Спорт РИА Новости

«Ак Барс» обыграл «Нефтяник» в благотворительном матче

АЛЬМЕТЬЕВСК, 2 авг — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеисты казанского «Ак Барса» обыграли выступающий в ВХЛ альметьевский «Нефтяник» в благотворительном матче.

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Игра в Альметьевске завершилась со счетом 2:1 в серии буллитов (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0). Гол у «Ак Барса» забил Данис Зарипов на 24-й минуте. В составе «Нефтяника» на 55-й минуте отличился Иван Иванов. Решающий буллит реализовал Патрис Кормье.

Во время загрузки произошла ошибка.

В мае новым главным тренером «Ак Барса» стал Дмитрий Квартальнов, который сменил на этом посту Зинэтулу Билялетдинова.

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